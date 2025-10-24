राजस्थान: पेट्रोल पंप कर्मचारी को पीटने वाले SDM सस्पेंड, वीडियो वायरल होने के बाद सीएम का एक्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में एक एसडीएम छोटू लाल शर्मा को पेट्रोलपंप कर्मचारी को थप्पड़ मारना भारी पड़ गया। इस मामले में सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्शन लिया है। एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, भीलवाड़ा में एक CNG पंप स्टाफ को थप्पड़ मारने के आरोप में एसडीएम को सस्पेंड किया गया है। इस थप्पड़कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

गुरुवार देर रात जारी हुआ आदेश

राजस्थान के पर्सनल डिपार्टमेंट ने गुरुवार को एक आदेश पारित किया और एसडीएम छोटू लाल शर्मा को निलंबित कर दिया। शर्मा प्रतापगढ़ में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) के पद पर तैनात थे। ऑर्डर में कहा गया है कि सस्पेंशन के दौरान शर्मा जयपुर में पर्सनल डिपार्टमेंट के सेक्रेटेरिएट से जुड़े रहेंगे।