राजस्थान: पेट्रोल पंप कर्मचारी को पीटने वाले SDM सस्पेंड, वीडियो वायरल होने के बाद सीएम का एक्शन
राजस्थान में एसडीएम छोटू लाल शर्मा को पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वायरल वीडियो के बाद यह कार्रवाई की। घटना भीलवाड़ा की है, जहाँ एसडीएम और कर्मचारी के बीच फ्यूल भरने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने पेट्रोल पंप के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में एक एसडीएम छोटू लाल शर्मा को पेट्रोलपंप कर्मचारी को थप्पड़ मारना भारी पड़ गया। इस मामले में सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्शन लिया है। एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, भीलवाड़ा में एक CNG पंप स्टाफ को थप्पड़ मारने के आरोप में एसडीएम को सस्पेंड किया गया है। इस थप्पड़कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
गुरुवार देर रात जारी हुआ आदेश
राजस्थान के पर्सनल डिपार्टमेंट ने गुरुवार को एक आदेश पारित किया और एसडीएम छोटू लाल शर्मा को निलंबित कर दिया। शर्मा प्रतापगढ़ में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) के पद पर तैनात थे। ऑर्डर में कहा गया है कि सस्पेंशन के दौरान शर्मा जयपुर में पर्सनल डिपार्टमेंट के सेक्रेटेरिएट से जुड़े रहेंगे।
क्यों हुआ ये एक्शन
गौरतलब है कि ये एक्शन तब लिया गया जब, बुधवार को छोटूलाल शर्मा और एक कर्मचारी के झगड़े का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। कथित तौर पर एसडीएम ने पेट्रोलपंप कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद दोनों के बीच काफी बहस हुई।
बता दें कि CCTV कैमरे में कैद हुई इस घटना में SDM कर्मचारियों से बहस करते हुए दिखे, जिन्होंने कथित तौर पर दूसरी गाड़ी से पहले अपनी गाड़ी में फ्यूल भरने से मना कर दिया था।
प्रकरण के बारे में अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में पेट्रोल पंप के तीन कर्मचारियों (दीपक माली, प्रभु लाल कुमावत और राजा शर्मा) को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच चल रही है।
