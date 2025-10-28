Language
    राजस्थान में अब स्कूलों-ऑफिसों में राष्ट्रगान और वंदे मातरम गाना अनिवार्य, मौजूद रहने पर ही लगेगी हाजिरी; नई नीति जारी

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    राजस्थान सरकार ने स्कूलों और दफ्तरों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की कि उपस्थिति राष्ट्रगान के समय मौजूदगी पर निर्भर करेगी, जिसकी निगरानी जियो-टैग फोटो से होगी। अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई की जाएगी। 2026 से सरकारी और निजी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म होगी और अभिभावकों को SMS से बच्चों की उपस्थिति की सूचना दी जाएगी।

    Hero Image

    राजस्थान में अब स्कूलों-ऑफिसों में राष्ट्रगान और वंदे मातरम गाना अनिवार्य (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और दफ्तरों में हर दिन की शुरुआत राष्ट्रगान से और अंत राष्ट्रगीत से होगी। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह नियम शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज विभागों के सभी कार्यालयों में लागू होगा।

    फोटो से होगी निगरानी

    मंत्री ने बताया कि सिर्फ वे अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक ही हाजिर माने जाएंगे जो राष्ट्रगान के समय मौजूद रहेंगे। हर स्कूल और दफ्तर को रोजाना जियो-टैग्ड फोटो विभाग को भेजनी होगी, जिससे निगरानी हो सके। इसके अलावा, जो लोग देर से आएंगे या राष्ट्रगान-गीत में शामिल नहीं होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी।

    2026 से एक जैसी यूनिफॉर्म

    राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि 2026 के नए सत्र से सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म लागू होगी। लड़कियों के लिए स्कर्ट-शर्ट या सलवार-कुर्ता और लड़कों के लिए शर्ट-पैंट या हाफ पैंट का प्रस्ताव है। टाई को यूनिफॉर्म से हटाने की भी योजना है। सभी स्कूलों की निगरानी जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर के अधिकारी करेंगे।

    SMS से होगी हाजिरी की जानकारी

    अगले सत्र से सभी छात्र-शिक्षक को पहचान पत्र (ID कार्ड) रखना जरूरी होगा। साथ ही, सरकार SMS के जरिए अभिभावकों को बच्चों की उपस्थिति की सूचना भेजेगी, ताकि निगरानी और पारदर्शिता बनी रहे।