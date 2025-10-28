राजस्थान में अब स्कूलों-ऑफिसों में राष्ट्रगान और वंदे मातरम गाना अनिवार्य, मौजूद रहने पर ही लगेगी हाजिरी; नई नीति जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और दफ्तरों में हर दिन की शुरुआत राष्ट्रगान से और अंत राष्ट्रगीत से होगी। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह नियम शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज विभागों के सभी कार्यालयों में लागू होगा।

फोटो से होगी निगरानी मंत्री ने बताया कि सिर्फ वे अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक ही हाजिर माने जाएंगे जो राष्ट्रगान के समय मौजूद रहेंगे। हर स्कूल और दफ्तर को रोजाना जियो-टैग्ड फोटो विभाग को भेजनी होगी, जिससे निगरानी हो सके। इसके अलावा, जो लोग देर से आएंगे या राष्ट्रगान-गीत में शामिल नहीं होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी।

2026 से एक जैसी यूनिफॉर्म राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि 2026 के नए सत्र से सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म लागू होगी। लड़कियों के लिए स्कर्ट-शर्ट या सलवार-कुर्ता और लड़कों के लिए शर्ट-पैंट या हाफ पैंट का प्रस्ताव है। टाई को यूनिफॉर्म से हटाने की भी योजना है। सभी स्कूलों की निगरानी जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर के अधिकारी करेंगे।