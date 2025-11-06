'2047 के विजन की बात करते हैं...', राजस्थान के स्कूलों को सुधारने वाला रोडमैप हाईकोर्ट ने लौटाया

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के क्लास रूम सुधारने के लिए सरकार के प्रस्तुत रोडमैप को अधूरा बताते हुए उसे लौटा दिया। न्यायाधीश महेंद्र गोयल और न्यायाधीश अशोक जैन की खंडपीठ ने कहा कि सरकार 2047 के विजन की बात करती है, लेकिन स्कूलों के लिए कल की योजना भी नहीं है।

हाईकोर्ट ने सरकार का रोडमैप लौटाया बजट में स्कूल-कॉलेज खोलने की घोषणाएं होती हैं, लेकिन वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही इन्हें खोला जाना चाहिए। इस वर्ष 25 जुलाई को झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में स्कूल में हुए हादसे में सात बच्चों की मौत हो गई थी। बच्चे सुबह कक्षा में बैठे थे, तभी कमरे की छत गिर गई थी, जिसमें कक्षा में मौजूद 35 बच्चे दब गए थे।