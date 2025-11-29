Rajasthan: 'दूसरी महिला से विवाह करने जा रहा था शादीशुदा पुलिसकर्मी', पुलिस ने रोकी शादी
अलवर में एक पुलिस कांस्टेबल को शुक्रवार को कथित तौर पर दूसरी महिला से शादीकरने से रोक दिया। पुलिस ने बताया कि पहले से विवाहित है और उसका तलाक नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि यह घटना यहां एक होटल में घटी, जहां कांस्टेबल जय किशन अपने परिवार के कुछ सदस्यों की मौजूदगी में कथित तौर पर गुपचुप तरीके से शादी करने की कोशिश कर रहा था।
पुलिस ने बताया कि इसकी जानकारी मिलने पर उसकी पहली पत्नी रीना अपने परिवार के साथ होटल पहुंची और कांस्टेबल को पकड़ लिया।
रीना के भाई भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जय किशन ने 2011 में रीना से शादी की थी। हालांकि, शादी के छह साल बाद जय किशन किसी दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया, जिसके बाद रीना अपने माता-पिता के साथ रहने लगी। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस थाने की एक टीम मौके पर पहुंची और समारोह को रोक दिया।
