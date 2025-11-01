राजस्थान पुलिस का 'ऑपरेशन चक्रव्यूह', 5 करोड़ रुपये के ड्रग्स बरामद; तीन तस्कर नामजद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में चल रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हथुनिया थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब ₹5 करोड़ कीमत की 2 किलो 227 ग्राम एमडी (सिंथेटिक ड्रग) बरामद की।

जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने बताया कि शुक्रवार को पुलिस उप अधीक्षक गजेन्द्र सिंह राव के निर्देशन में टीम बागलिया-बरोठा रोड पर नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान एक बिना नंबरी अपाचे मोटरसाइकिल बागलिया की ओर से आती दिखी। रुकने के इशारे पर चालक ने नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। बाइक से मिली ड्रग्स पकड़े गए युवक ने अपना नाम अकबर पठान पुत्र डेरान खान (40), निवासी कोटड़ी बताया। भागने का कारण न बताने पर जब उसकी तलाशी ली गई तो मोटरसाइकिल के बैग से 2.227 किलो अवैध एमडी ड्रग मिली।