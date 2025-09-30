Rajasthan News: राजस्थान की MBBS स्टूडेंट की बांग्लादेश में संदिग्ध मौत, हॉस्टल के कमरे में झूलता मिला शव
बांग्लादेश में मेडिकल की छात्रा निदा खान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 19 वर्षीय निदा का शव उसके हॉस्टल के कमरे में लटका मिला जिससे आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। निदा अद-दीन मोमिन कॉलेज की छात्रा थी। कॉलेज प्रशासन ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। निदा की मौत से भारत में शोक है और परिवार शव को वापस लाने की कोशिश कर रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मेडिकल की पढ़ाई कर रही एक भारतीय की छात्रा निदा खान की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। 19 साल की निदा का शव कॉलेज के हॉस्टल के एक कमरे से लटकता हुआ मिला।
इस मामले में सुसाइड की आशंका जताई जा रही है लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार निदा, अद-दीन मोमिन कॉलेज की छात्रा थी।
कॉलेज प्रशासन ने इस मामले पर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। फिलहाल बांग्लादेश पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शोक में डूबा पूरा गांव
इधर भारत में निदा की मौत का समाचार सुनते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में मातम का माहौल है। इस बीच परिवार के लोग निदा के शव को जल्द से जल्द भारत लाए जाने को लेकर प्रयास कर रहे हैं। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने भी इस मांमले में विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन उपाध्यक्ष डॉ. मोईन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर निदा के शव को सम्मानपूर्वक भारत लाने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर झालावाड़ प्रशासन को अब तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है।
निदा की मौत पर उठ रहे सवाल
ढाका में निदा की संदिग्ध मौत कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। पूरा मामला हत्या और आत्महत्या के बीच फंसा हुआ है। फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी तक किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर छात्रा के दोस्तों का कहना है कि निदा बहुत होनहार और जिंदादिल लड़की थी। उन्होंने सवाल उठाया कि वह आत्महत्या नहीं कर सकती।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।