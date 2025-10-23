Language
    राजस्थान का मेडिकल छात्र रूस में लापता, परिवार ने केंद्र सरकार से मांगी मदद

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:58 AM (IST)

    रूस में उफा की बक्सर स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे अलवर के युवक अजीत चौधरी वहां लापता हो गए हैं। 20 अक्टूबर को रूसी पुलिस ने उफा में नदी किनारे से उनकी जैकेट और मोबाइल फोन बरामद किए। उनके जूते भी नदी के पास ही मिले हैं।

    राजस्थान का मेडिकल छात्र रूस में लापता, परिवार ने केंद्र सरकार से मांगी मदद (सांकेतिक तस्वीर)

    आईएएनएस, जयपुर। रूस में उफा की बक्सर स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे अलवर के युवक अजीत चौधरी वहां लापता हो गए हैं। 20 अक्टूबर को रूसी पुलिस ने उफा में नदी किनारे से उनकी जैकेट और मोबाइल फोन बरामद किए। उनके जूते भी नदी के पास ही मिले हैं।

    छात्रावास में साथ रहने वाले युवक ने 19 अक्टूबर की देर रात पुलिस को सूचित किया था कि अजीत दूध लाने गए थे, लेकिन वापस नहीं आए। परिवार को संदेह है कि कुछ गड़बड़ है।

    अजीत के चाचा ने कहा कि वार्डन ने संकेत दिया है कि अजीत नदी में कूद गया, लेकिन कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। परिवार ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मदद मांगी है। बता दें कि परिवार ने अजीत की शिक्षा के लिए 20 बीघा जमीन में से तीन बीघा बेची थी।