राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, भजनलाल सरकार ने 48 IAS अधिकारियों का किया तबादला; देखें लिस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य में 48 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव समेत 48 अधिकारियों का ट्रां किया गया है।

दरअसल, यह प्रशासनिक फेरबदल शुकवार रात किया गया और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के हाल ही में चार्ज संभालने के बाद यह पहली ट्रांसफर लिस्ट है।

किसका ट्रांसफर कहां हुआ?

जानकारी के अनुसार, ACS शिखर अग्रवाल को चीफ मिनिस्टर ऑफिस (CMO) से हटाकर ACS-इंडस्ट्रीज बनाया गया है। वहीं, अखिल अरोड़ा, जो ACS-पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (PHED) थे, को चीफ मिनिस्टर का नया ACS बनाया गया है।

प्रवीण गुप्ता ACS-पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बने रहेंगे और उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं। वह अब पर्यटन, कला और संस्कृति के ACS; RTDC के चेयरपर्सन और आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO के तौर पर भी काम करेंगे।

आलोक गुप्ता को राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। वह इससे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इंडस्ट्रीज और BIP के तौर पर काम कर रहे थे। शिखर अग्रवाल उनसे इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट संभालेंगे।

इसके अलावा राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (RSRTC) के मैनेजिंग डायरेक्टर पुरुषोत्तम शर्मा को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। पर्यटन, कला और संस्कृति के मुख्य सचिव राजेश यादव को HCM RIPA का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है।

प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौर अब मेडिकल एंड हेल्थ के अलावा मेडिकल एजुकेशन की प्रिंसिपल सेक्रेटरी का चार्ज भी संभालेंगी। वहीं, नवीन जैन को फाइनेंस (एक्सपेंडिचर) से ट्रांसफर करके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, प्रोटोकॉल का सेक्रेटरी और नई दिल्ली में रेजिडेंस कमिश्नर बनाया गया है।

वहीं, कार्मिक विभाग की ओर से जार लिस्ट में जिन दूसरे आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है. उनमें रवि जैन, मंजू राजपाल, भवानी सिंह देथा, जोगाराम, सुचि त्यागी, राजन विशाल, अर्चना सिंह, रोहित गुप्ता और गौरव सैनी शामिल हैं।

