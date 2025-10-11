राजस्थान: दिवाली से पहले सरकारी स्कूल सजेंगे, रंग-रोगन के आदेश
राजस्थान सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के 65 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में रंग-रोगन और सजावट करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के सौंदर्यीकरण के लिए प्रत्येक स्कूल को 15 हजार से दो लाख रुपये तक की राशि देने का निर्णय लिया है। स्कूलों की दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग्स भी बनाई जाएंगी।
जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पहली बार दीवाली के पहले 65 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में रंग, रोगन और मरम्मत के साथ ही सजावट करने के निर्देश दिए हैं।
इसके लिए 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक रंग, रोगन एवं मरम्मत को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं, 18 अक्टूबर के बाद स्कूलों में रोशनी भी की जाएगी।
शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने बताया कि स्कूलों का सौंदर्यीकरण के लिए शिक्षा विभाग ने प्रत्येक स्कूल को 15 हजार से दो लाख रपुये तक की राशि मुहैया कराने का निर्णय लिया है। जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों को सजाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं।
स्कूलों की दीवारों पर पेंटिंग्स भी होगी। उच्च माध्यमिक स्कूलों में हल्के पीले रंग का पेंट होगा और राजकीय प्राथमिक स्कूलों में हल्के गुलाबी रंग का पेंट करवाना होगा।
