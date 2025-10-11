राजस्थान: दिवाली से पहले सरकारी स्कूल सजेंगे, रंग-रोगन के आदेश

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पहली बार दीवाली के पहले 65 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में रंग, रोगन और मरम्मत के साथ ही सजावट करने के निर्देश दिए हैं।

इसके लिए 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक रंग, रोगन एवं मरम्मत को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं, 18 अक्टूबर के बाद स्कूलों में रोशनी भी की जाएगी।

शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने बताया कि स्कूलों का सौंदर्यीकरण के लिए शिक्षा विभाग ने प्रत्येक स्कूल को 15 हजार से दो लाख रपुये तक की राशि मुहैया कराने का निर्णय लिया है। जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों को सजाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं।