ड्राइवर की आंखें होंगी चेक, नियम तोड़ने पर लाइसेंस होगा सस्पेंड; CM भजनलाल के सख्त निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में एक के बाद एक लगातार भीषण सड़क हादसे हो रहे हैं। 29 मौतों के बाद अब राजस्थान सरकार एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क सुरक्षा के लिए 15 दिनों की रोड सेफ्टी ड्राइव लॉन्च की है, जो आज से शुरू हो गई है।

सड़क हादसे कम करने के उद्देश्य से शुरू हुई इस पहल में ट्रैफिक नियमों के पालन से लेकर उन्हें सख्ती के साथ लागू करने पर ध्यान दिया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने बीती रात अपने आवास पर हाई लेवल बैठक बुलाई थी, जिसमें अधिकारियों को सड़क हादसों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के आदेश दिए गए हैं।