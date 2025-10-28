राजस्थान में फिर मिला सोने का भंडार, GSI की जांच के बाद अब निजी कंपनी करेंगी सर्वे
जागरण संवाददाता, जयपुर: राजस्थान के आदिवासी जिले बांसवाड़ा में लगातार तीसरी बार सोने का भंडार मिला है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग (जीएसआइ) की जांच में जिले के कांकरिया इलाके के चार गांवों के करीब तीन किलोमीटर क्षेत्र में 1.20 टन सोने के भंडार होने का अनुमान है। साथ ही तांबा, कोबाल्ट और अन्य भंडार होने के भी संकेत हैं।
जीएसआइ की प्रारंभिक जांच के बाद अब सरकार ने क्षेत्र में गहन सर्वे करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न निजी कंपनियों से आवेदन मांगे थे। 14 अक्टूबर को आवेदन करने की अंतिम तारीख थी। अब तीन नवंबर को आवेदन खोले जाएंगे। इसके बाद सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी को क्षेत्र में सर्वेक्षण के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा।
सर्वे का काम करीब तीन साल में पूरा होने की उम्मीद
बांसवाड़ा के कांकरिया, देलवाड़ा रावना, देलवाड़ा और डूंगरियापाड़ा में गहन जांच होगी। सर्वे का काम करीब तीन साल में पूरा होने की उम्मीद है। जीएसआइ की प्रारंभिक जांच में 1.20 टन सोने के साथ ही एक हजार टन तांबे व कोबाल्ट के मिलने के संकेत मिले हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व बांसवाड़ा के ही भुकिया और जगपुरा क्षेत्र में जीएसआइ ने 11.48 करोड़ टन सोने के भंडार खोजे थे। हालांकि, मौके पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है।
बांसवाड़ा में स्वर्ण भंडार के अनुमान के बाद अब राजस्थान देश में ऐसा दूसरा राज्य बन जाएगा, जहां से लगातार सोना निकलेगा। इसके बाद देश में राजस्थान की सोने को लेकर 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी हो जाएगी। वर्तमान में कर्नाटक हुट्टी और कोलार गोल्ड फील्ड में सोने का खनन हो रहा है।
बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
बांसवाड़ा अरावती पर्वतमाला से जुड़ा क्षेत्र है। यहां पांच हजार साल से भी पुरानी भूगर्भीय चट्टानें है। बांसवाड़ा में मार्बल का भी खनन होता है। अब सोने के भंडार मिलने से बांसवाड़ा में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
