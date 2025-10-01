राजस्थान के मुख्यमंत्री को आया किसका फोन? रिंग बजने के बाद से ही भूले होश, लोग लगा रहे कयास

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर थे जब उनका फोन बजा। अभिनंदन के बावजूद उन्होंने तीन मिनट तक फोन पर बात की जिससे मंच पर मौजूद मंत्री और दर्शक हैरान रह गए। इस रहस्यमयी कॉल ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास एक फोन आया जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं के बाजार को गर्म कर गया। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के पाली के जैतारण में विकास कार्यों से जुड़े एक समारोह में शामिल होने पहुंचे थे।

मंच पर पहुंचते ही कार्यक्रम की शुरुआत में उनके फोन की घंटी खनखना उठी और मुख्यमंत्री ने यह फोन उठा लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल का यहां अभिनंदन होना था लेकिन मंच संचालक के अनाउंस करने के बाद भी मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान फोन पर ही केंद्रित रहा।

ठहर गया था पूरा कार्यक्रम इतना ही नहीं मंच पर बैठे-बैठे ही उन्होंने बात की और उसके बाद खड़े होकर मंच के एक कोने में जाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तकरीबन 3 मिनट तक उस फोन पर बात की है। जब तक पूरा मंच और पूरा कार्यक्रम ठहर सा गया।