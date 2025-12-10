राजस्थान: खाटू श्याम जा रहे यात्रियों की बस सीकर में ट्रक से भिड़ी, तीन की मौत और 28 घायल

Language
    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:19 AM (IST)

    राजस्थान में बस हादसा। फोटो - एएनआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में 50 यात्रियों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हैं। बस में सभी तीर्थयात्री सवार थे, जो वैष्णो देवी से यात्रा करके लौटे थे और खाटू श्याम के दर्शन करने जा रहे थे।

    यह हादसा राजस्थान में जयपुर-बीकानेर हाईवे के पास मंगलवार की रात लगभग 11 बजे हुआ। फतेहपुर के पास बस अचानक ट्रक से टकरा गई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि 3 यात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

    पुलिस ने दी जानकारी

    फतेहपुर SHO महेंद्र कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह एक स्लीपर बस थी, जिसमें लगभग 50 यात्री सवार थे। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हैं। वहीं, 7 लोगों की हालत गंभीर है।

    हादसे की वजह साफ नहीं

    सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस हादसे की जांच की जा रही है।