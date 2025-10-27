राजस्थान में यात्रियों को लेकर जा रही तेज रफ्तार बस पलटी, 13 लोग घायल; चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बाड़मेर से कोटा जा रही एक प्राइवेट बस सोमवार सुबह पलट गई। इस हादसे में 13 यात्री घायल हो गए। पुलिस ने हादसे के बाद बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और बस को जब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद ज्यादातर को छुट्टी दे दी गई है। घायलों में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं।

ब्रेक लगाने के बाद फिसली बस

पुलिस के मुताबिक, यह घटना नांता थाना क्षेत्र के डाबी मोड़ पर सुबह करीब 7.15 बजे हुई। इस दौरान तेज रफ्तार से जा रही प्राइवेट बस के आगे एक लोडेड ट्रक आ गया था। इससे बचने के लिए चालक ने ब्रेक लगा दिया। लेकिन तभी बस गीली और कीचड़ भरी सड़क पर फिसल गई।