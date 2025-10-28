Rajasthan: बड़े भाई को जबरन ले जा रहे थे चर्च, मना करने पर कुल्हाड़ी से कर दी हत्या; गांव में फोर्स तैनात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र के पाटन ग्राम पंचायत के शंभूपुरा गांव में सोमवार रात चार भाइयों ने मिलकर बड़े भाई की कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर हत्या कर दी। मृतक कालू सोलंकी भील (35) पुत्र लक्ष्मण सोलंकी की दो पत्नियां हैं। दोनों ने आरोप लगाया कि छोटे भाई जबरन उसे चर्च ले जाने का दबाव बना रहे थे, विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई।

हालांकि, पुलिस ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि गांव में कोई चर्च ही नहीं है। थाना सीआई विक्रम सिंह ने बताया कि रात 8 बजे मारपीट की सूचना मिली थी। मौके पर कालू घायल अवस्था में मिला, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस जांच में सामने आया कि छह भाइयों के इस परिवार में दीपावली के दिन विवाद हुआ था। मृतक कालू और उसके दूसरे नंबर के भाई कमलेश एक पक्ष में थे, जबकि चारों छोटे भाई—विनोद, राकेश, रविंद्र और दीतेश—दूसरे पक्ष में थे। विवाद बढ़ने पर चारों ने मिलकर कालू पर हमला किया।

पारिवारिक विवाद निकला वजह मृतक के भाई कमलेश ने चारों छोटे भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि सभी भाई सूरत में मजदूरी करते हैं और दीपावली पर घर आए थे। पारिवारिक कलह के कारण आपसी नाराजगी बढ़ी और सोमवार रात चारों भाइयों ने कालू की हत्या कर दी।

पत्नी का आरोप, पुलिस ने नकारा मृतक की पहली पत्नी जीवी ने आरोप लगाया कि चारों भाई चर्च ले जाने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर नहीं चले तो मार डालेंगे। सोमवार रात वे हथियार लेकर आए और हमला कर दिया।