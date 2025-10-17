राजस्थान में अब नहीं चलेंगी मोडिफाइड बसें, सरकार ने लगाई रोक; क्या है वजह?

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में अब मोडिफाइड बसें बनाने और उनके संचालन पर रोक लग सकती है। तीन दिन पहले जैसलमेर में निजी एसी स्लीपर बस में आग लगने से 22 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार इसे लेकर तैयारी कर रही है।

इस बारे में शीघ्र आदेश जारी होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर परिवहन विभाग ने दो दिन में अभियान चलाकर निजी एसी बसों की जांच शुरू की है। मोडिफाइड बसों पर राजस्थान सरकार की रोक परिवहन विभाग के रिकार्ड के अनुसार प्रदेश में 3,200 निजी एसी बस हैं, जिन्हें मोडिफाइड कर के संचालित किया जा रहा है। अब तक दो हजार बसों की जांच की जा चुकी है। इनमें से दो सौ बसों को नियमों का उल्लंघन करने पर जब्त करने के साथ ही तीन सौ से अधिक बसों का चालान किया गया है।