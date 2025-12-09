मतांतरण विरोधी कानून पर भजनलाल सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में लागू मतांतरण विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देनेवाली याचिका पर सोमवार को प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने कैथोलिक बिशप्स कांफ्रेंस आफ इंडिया द्वारा दायर याचिका को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2025, के प्रविधानों की वैधता को चुनौती देनेवाली अलग-अलग लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से 2025 के अधिनियम को ''अधिकार से परे और असंवैधानिक'' घोषित करने का आग्रह किया है। राजस्थान मतांतरण विरोधी कानून के सख्त नियम राजस्थान कानून में धोखे से सामूहिक मतांतरण के लिए 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रविधान है, जबकि धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन के लिए सात से 14 साल तक की जेल की सजा का प्रविधान है।

इसके अलावा धोखे से नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विकलांग व्यक्तियों का मतांतरण कराने पर 10 से 20 साल की जेल की सजा और कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना होगा। कई राज्यों के कानूनों को दी गई है चुनौती सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने कई राज्यों से उनके मतांतरण विरोधी कानूनों पर रोक लगाने की मांग वाली अलग-अलग याचिकाओं पर उनका रुख पूछा था।