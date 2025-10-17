राजस्थान में फर्जी दस्तावेजों से जारी कराए 50 हजार सिम कार्ड, 10 आरोपी गिरफ्तार
राजस्थान पुलिस ने एक बड़े फर्जी सिम कार्ड रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें 50 हजार से अधिक सिम कार्ड फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से जारी किए गए थे। इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सिम कार्ड साइबर अपराध और धोखाधड़ी जैसी अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल किए जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से फर्जी दस्तावेज और सिम कार्ड बरामद किए हैं और मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, जयपुर: राजस्थान के जिला बालोतरा की पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड एक्टीवेट कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दस आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
आरोपितों ने पिछले आठ महीने में देशभर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 50 हजार मोबाइल सिमकार्ड जारी करवाए थे। इनमें से 15 हजार सिम कार्ड बालोतरा जिले से ही जारी करवाए गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपितों के पास से 19 मोबाइल फोन, तीन लैपटाप और बैंकों में रकम लेनदेन के दस्तावेज बरामद किए हैं।
बालोतरा के पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दस आरोपित में राजस्थान के ही विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं। इन पर कई दिनों से निगरानी रखी जा रही थी।
पुलिस के अनुसार इस गिरोह में अधिकांश मोबाइल फोन और सिमकार्ड बेचने वाले दुकानदार शामिल हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए सिमकार्ड का उपयोग शराब की तस्करी एवं ठगी में किया जाता था।
