राजस्थान में फर्जी दस्तावेजों से जारी कराए 50 हजार सिम कार्ड, 10 आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जयपुर: राजस्थान के जिला बालोतरा की पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड एक्टीवेट कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दस आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

आरोपितों ने पिछले आठ महीने में देशभर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 50 हजार मोबाइल सिमकार्ड जारी करवाए थे। इनमें से 15 हजार सिम कार्ड बालोतरा जिले से ही जारी करवाए गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपितों के पास से 19 मोबाइल फोन, तीन लैपटाप और बैंकों में रकम लेनदेन के दस्तावेज बरामद किए हैं।