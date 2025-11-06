मोबाइल में गेम खेलने पर पिता ने रोका, तो 13 साल के बेटे ने उठाया खौफनाक कदम; फंदे से लटककर दी जान
राजस्थान के धौलपुर में एक 13 वर्षीय लड़के ने पिता की डांट से नाराज़ होकर आत्महत्या कर ली। लड़के को मोबाइल गेम खेलने पर पिता ने डांटा था, जिसके बाद वह अपने कमरे में चला गया। जब परिवार ने उसे खाने के लिए बुलाया तो उसने जवाब नहीं दिया। उसकी मां ने कमरे में जाकर देखा तो वह फांसी पर लटका हुआ था। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के धौलपुर में एक 13 साल के लड़के ने पिता की डांट से क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार, लड़के ने मोबाइल गेम खेलने पर पिता द्वारा डांटे जाने के बाद ये कदम उठाया। पूरी घटना बुधवार शाम कुरेंद्रा गांव की है।
दरअसल, मोबाइल पर गेम खेलने पर पिता द्वारा डांटे जाने के बाद विष्णु गुस्से में आकर अपने कमरे में चला गया। पुलिस ने बताया कि जब परिवार ने उसको रात में खाने के लिए बुलाया, जिसपर उसने कोई जवाब नहीं दिया।
अस्पताल जाने से पहले लड़के ने तोड़ा दम
पुलिस ने इस मामले में बताया कि जब विष्णु की मां उसकी जांच करने गई, तो पाया कि कक्षा 8 के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिवार उसको लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचा, जहां पर चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया।
मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे एक अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता चलता है कि लड़का अपने पिता द्वारा मोबाइल गेम खेलने पर डांटे जाने से नाराज था। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
