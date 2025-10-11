Language
    Rajasthan: घर में घुसा 10 फीट लंबा विशालकाय मगरमच्छ, ग्रामीणों के फुले हाथ-पैर; फिर 'टाइगर' ने कंधे पर उठाकर किया बाहर

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:44 PM (IST)

    कोटा ग्रामीण के बंजारी गांव में एक ग्रामीण के घर में 8-10 फीट लंबा मगरमच्छ घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया। प्रशासन से मदद न मिलने पर ग्रामीणों ने वन्य जीव प्रेमी हयात खान 'टाइगर' से संपर्क किया। हयात खान और उनकी टीम ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया।  

    घर में घुसा 10 फीट लंबा विशालकाय मगरमच्छ

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोटा ग्रामीण के इटावा उपखंड के बंजारी गांव में शुक्रवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक ग्रामीण के घर में 8 से 10 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया। मगरमच्छ को देखकर घरवालों के साथ-साथ आसपास के लोग भी सन्न रह गए।

    इसके बाद ग्रामीणों ने आनन-फानन में मगरमच्छ की जानकारी प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों को दी। हालांकि, ग्रामीणों का आरोप है कि काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा।

    देवदूत बनकर पहुंचा वन्य जीव प्रेमी

    जब वन विभाग या फिर प्रशासन से मदद नहीं मिली तो गांव के लोगों ने वन्य जीव प्रेमी हयात खान 'टाइगर' से संपर्क साधा। इसके बाद हयात खान अपने साथियों के साथ तुरंत गांव पहुंचे। रात के अंधेरे में और विशाल मगरमच्छ को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन करना आसान काम नहीं था।

    हयात खान और उनकी टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू करने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद हयात खान ने मगरमच्छ को अपने कंधे पर उठाकर गांव के बाहर निकाला और सुरक्षित रूप से चंबल नदी के किनारे छोड़ दिया।

    गांव में कई बार दिख चुका है मगरमच्छ

    यह पहली बार नहीं है जब बंजारी गांव में मगरमच्छ दिखाई दिया है। कुछ महीने पहले भी इसी गांव के एक खेत में विशाल मगरमच्छ दिखा था, जिसका रेस्क्यू भी हयात खान ने किया था। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के स्कूल के पास एक तलाई (छोटा तालाब) है, जिसमें मगरमच्छ के होने की जानकारी है।