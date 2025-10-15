रायपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई, इलाज के दौरान मौत
रायपुर के फाफाडीह इलाके में दुर्गा विसर्जन से लौट रहे बलराम सोनी नामक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बलराम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी रायपुर के फाफाडीह इलाके में हुए हमले में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान 19 वर्षीय बलराम सोनी के रूप में हुई है, जो उत्तरप्रदेश के कर्वी चित्रकूट का निवासी था।
जानकारी के अनुसार, घटना तीन अक्टूबर की देर रात की है। दुर्गा विसर्जन की झांकी देखकर लौटते समय फाफाडीह क्षेत्र में कुछ अज्ञात बदमाशों ने बलराम पर लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया था।
हमले में युवक के माथे, सिर, नाक और पेट पर गंभीर चोटें आई थीं। गंभीर हालत में उसे अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गए थे।
पुलिस ने गंज थाना क्षेत्र में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूत्रों की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है।
