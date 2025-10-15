रायपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई, इलाज के दौरान मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी रायपुर के फाफाडीह इलाके में हुए हमले में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान 19 वर्षीय बलराम सोनी के रूप में हुई है, जो उत्तरप्रदेश के कर्वी चित्रकूट का निवासी था।

जानकारी के अनुसार, घटना तीन अक्टूबर की देर रात की है। दुर्गा विसर्जन की झांकी देखकर लौटते समय फाफाडीह क्षेत्र में कुछ अज्ञात बदमाशों ने बलराम पर लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया था।

रायपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई

हमले में युवक के माथे, सिर, नाक और पेट पर गंभीर चोटें आई थीं। गंभीर हालत में उसे अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गए थे।