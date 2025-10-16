Language
    रायपुर की सेंट्रल जेल में मोबाइल लेकर घूम रहे कैदी, खुलेआम करते हैं वीडियो कॉल; जांच के दिए गए आदेश

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:15 PM (IST)

    रायपुर सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। एनडीपीएस एक्ट के आरोपी रशीद अली उर्फ राजा बैजड को वीडियो कॉल करते देखा गया। वीडियो 13 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच का है। जेल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। पहले भी इस जेल में प्रतिबंधित वस्तुएं मिलने के मामले सामने आ चुके हैं।

    13 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच रिकॉर्ड किया गया वीडियो (फोटो: जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रायपुर की सेंट्रल जेल फिर सुर्खियों में है। बैरक नंबर-15 से सामने आए वीडियो और फोटोशूट ने जेल सुरक्षा की पोल खोल दी है। वीडियो में एनडीपीएस एक्ट के आरोपित रशीद अली उर्फ राजा बैजड मोबाइल फोन से वीडियो कॉल करते नजर आए।

    यह वीडियो 13 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच रिकॉर्ड किया गया और इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। उसके साथ रोहित यादव और राहुल वाल्मिकी है।

    खुले में चल रहा मोबाइल

    वीडियो में कैदी खुलेआम मोबाइल चला रहे हैं और कॉल रिकॉर्ड कर बाहर भेज रहे हैं, जो जेल में प्रतिबंधित साधनों के प्रयोग का प्रमाण है। जेल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

    वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया गया है। रायपुर सेंट्रल जेल पहले भी मोबाइल, नशा और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं मिलने के मामलों में विवादों में रही है।

    गैंगस्टर अमन साव का आया था फोटोशूट

    इससे पहले गैंगेस्टर अमन साव के फोटोशूट का मामला सामने आया था। साव झारखंड ले जाने के दौरान भागने का प्रयास कर मारा गया था। इसके बाद जेल में खिंचवाए गए कई फोटो और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए थे।