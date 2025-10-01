महाराष्ट्र में बारिश से करीब 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को नुकसान, सीएम फडणवीस ने कही ये बात

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार बारिश और बाढ़ से राज्य में 60 लाख हेक्टेयर भूमि को नुकसान पहुंचा है। सरकार ने प्रभावित लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने का फैसला किया है जो सूखे जैसी स्थिति में दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि क्षति का आकलन अगले दो से तीन दिनों में पूरा हो जाएगा।

फडणवीस ने विपक्ष की मांग के अनुसार, ओला दुष्काल घोषित नहीं किया और कहा कि आधिकारिक नियमावली में ऐसा कोई प्रविधान नहीं है। मराठी में 'ओला दुष्काल' वह स्थिति है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में कुछ समय तक लगातार या अत्यधिक वर्षा होती है। इसके परिणामस्वरूप फसलें नष्ट हो जाती हैं और बाढ़ से जान-माल की हानि होती है।

उन्होंने कहा कि क्षति का आकलन अगले दो से तीन दिनों में पूरा हो जाएगा। अगले सप्ताह एक व्यापक नीति की घोषणा की जाएगी। उन्होंने मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि सभी आकलन पूरे होने के बाद राहत पैकेज के लिए केंद्र को एक ज्ञापन भेजा जाएगा।