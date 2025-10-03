दिल्ली से यूपी तक और कश्मीर से पंजाब तक खूब बरसेंगे बादल, IMD का 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट
दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश से मौसम बदल गया है। उमस भरी गर्मी से राहत मिली है लेकिन जलजमाव से परेशानी बढ़ी है। मौसम विभाग ने अगले एक-दो दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की चेतावनी दी है। कश्मीर समेत 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली-एनसीआर में 7 अक्टूबर तक बारिश का अनुमान है जिससे तापमान में गिरावट आएगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले दिन मौसम ने अचानक करवट ले ली। दिल्ली-एनसीआर से लेकर देश कई राज्यों में लगातार हुई बारिश ने लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। जहां एक ओर उमस भरी गर्मी निजात मिली है, तो दूसरी तरफ शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जलजमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।
इन सब के बीच मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले एक से दो दिनों तक यही स्थिति देखने को मिल सकती है। कश्मीर से लेकर देश के 17 राज्यों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी की ताजा अपडेट के अनुसार, पूर्व, मध्य, दक्षिण और उत्तर पश्चिम भारत में 8 अक्तूबर तक मौसम के बिगड़े तेवर देखने को मिलेंगे। आइए आपको बताते हैं आपके शहर में आज मौसम कैसा रहेगा?
दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिला दी है। हालांकि, आज भी दिल्ली एनसीआर कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। विभाग का कहना है कि 7 अक्तूबर तक बारिश का यही सिलसिला देखने को मिल सकता है।
यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम?
वहीं, बात करें उत्तर प्रदेश की, तो राज्य के कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने से लोगों की जान गई है। वहीं, राजधानी लखनऊ में भी आज मौसम सुहाना है, शाम तक बारिश की संभावना है। 4 अक्तूबर को पूर्वी यूपी के कई जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। इस पिछले कुछ दिनों से हो रही उमस भरी गर्मी में ये बारिश राहत साबित हो रही है।
पहाड़ी राज्यों में भी बरसें मेघ
आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, न केवल मैदानी इलाके, बल्कि पहाड़ी राज्यों में भी बारिश की प्रबल संभावना है। विभाग का कहना है कि 4 अक्तूबर तक जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में हल्की से मध्य बारिश की संभावना है। वहीं, पंजाब के भी कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इस दौरान बिजली चमकने और बादल गरजने की भी घटनाएं देखने को मिल सकती है।
अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम?
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में 5 से 7 अक्तूबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। असम और मेघालय में भी आज बारिश की प्रबल संभावना है।
