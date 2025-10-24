छठ पर रेलवे चलाएगा 1205 स्पेशल ट्रेनें, रेल मंत्री वैष्णव बोले- भीड़ नियंत्रित करने के लिए किए गए विशेष इंतजाम

पीटीआई, नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि त्योहारी मौसम में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ पर मंडल, जोन और रेलवे बोर्ड स्तर पर नजर रखी जा रही है। रेल भवन में बनाया गया है वॉर रूम रेल भवन के वॉर रूम में संवाददाताओं से बातचीत में वैष्णव ने कहा कि सभी मंडल और जोन सीसीटीवी कैमरों की मदद से स्टेशन पर यात्रियों के आगमन पर नजर रख रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छठ पर्व पर भीड़ को देखते हुए 1,205 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी रेलवे बोर्ड का वॉर रूम निगरानी के तीसरे स्तर के रूप में काम करता है। यही नहीं, नियमित ट्रेनों के अलावा छठ पर्व पर भीड़ को देखते हुए अगले चार दिनों में 1,205 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि जिन प्रमुख रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ की आशंका है, उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। जब भी यात्रियों की भीड़ बढ़ती है तो संबंधित अधिकारी तत्काल कार्रवाई करते हुए भीड़ नियंत्रण के अतिरिक्त उपाय करते हैं।

वॉर रूम में लगाए गए एक बड़े मॉनिटर की ओर इशारा करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि रेल भवन से सभी प्रमुख स्टेशन पर नजर रखी जा सकेगी। विशेष तथा अन्य ट्रेन के परिचालन की भी वास्तविक समय में समीक्षा की जा सकेगी।

16 रेलवे जोन में 76 स्टेशन की पहचान की गई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थायी होल्डिंग क्षेत्र त्योहारों के दौरान भीड़ को संभालने और उसका प्रबंधन करने में उपयोगी साबित हुआ है। 16 रेलवे जोन में 76 स्टेशन की पहचान की गई है, जहां स्थायी होल्डिंग क्षेत्र या तो बनाए जा रहे हैं या आने वाले समय में बनाए जाएंगे।