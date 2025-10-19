Language
    समोसे का UPI पेमेंट अटका तो यात्री की पकड़ ली कॉलर, घड़ी छीनी; वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 09:27 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में रेलवे वेंडरों की मनमानी के दो वीडियो वायरल हुए हैं। जबलपुर में एक वेंडर ने यूपीआई पेमेंट न होने पर यात्री की कॉलर पकड़कर घड़ी छीन ली। वहीं, सतना में एक वेंडर डिस्पोजेबल फूड बॉक्स धोकर दोबारा इस्तेमाल कर रहा था। जबलपुर की घटना पर कार्रवाई हुई, लेकिन सतना मामले में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।

    Hero Image

    भुगतान नहीं होने पर एक यात्री की कॉलर पकड़ ली (फोटो: स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में रेलवे के खानपान वेंडरों की मनमानी के दो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं। पहले वीडियो में जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर समोसा बेचने वाले वेंडर संदीप कुमार ने यूपीआई भुगतान नहीं होने पर एक यात्री की कॉलर पकड़ ली और घड़ी छीन ली।

    दूसरे मामले में सतना रेलवे स्टेशन पर पेंट्रीकार का एक वेंडर उपयोग किए गए डिस्पोजेबल फूड बॉक्स को धोकर पुनः उपयोग के लिए तैयार कर रहा था। जबलपुर की घटना में यात्री ने संदीप से समोसे खरीदे और यूपीआई से भुगतान किया, लेकिन तकनीकी कारणों से पैसे ट्रांसफर नहीं हुए।

    ट्रेन खुलता देख दोड़ा यात्री

    ट्रेन खुलता देख यात्री जब उसे पकड़ने के लिए दौड़ा तो वेंडर ने रोक लिया और घड़ी छीन ली। इस घटना का वीडियो रेल मंत्रालय को भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआरएम कमल कुमार तलरेजा के निर्देश पर आरपीएफ ने वेंडर को गिरफ्तार कर लिया और उसका लाइसेंस रद कर दिया।

    दूसरे वीडियो में इरोड-जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पेंट्रीकार में एक कर्मचारी डिस्पोजेबल फूड बॉक्स धोकर पुनः उपयोग के लिए तैयार कर रहा था। इस पर आपत्ति जताने पर कर्मचारी ने इसे रोजमर्रा की प्रक्रिया बताया। रवि दुबे ने वीडियो को रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी को भेजा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।