समोसे का UPI पेमेंट अटका तो यात्री की पकड़ ली कॉलर, घड़ी छीनी; वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में रेलवे के खानपान वेंडरों की मनमानी के दो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं। पहले वीडियो में जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर समोसा बेचने वाले वेंडर संदीप कुमार ने यूपीआई भुगतान नहीं होने पर एक यात्री की कॉलर पकड़ ली और घड़ी छीन ली।

दूसरे मामले में सतना रेलवे स्टेशन पर पेंट्रीकार का एक वेंडर उपयोग किए गए डिस्पोजेबल फूड बॉक्स को धोकर पुनः उपयोग के लिए तैयार कर रहा था। जबलपुर की घटना में यात्री ने संदीप से समोसे खरीदे और यूपीआई से भुगतान किया, लेकिन तकनीकी कारणों से पैसे ट्रांसफर नहीं हुए।

ट्रेन खुलता देख दोड़ा यात्री ट्रेन खुलता देख यात्री जब उसे पकड़ने के लिए दौड़ा तो वेंडर ने रोक लिया और घड़ी छीन ली। इस घटना का वीडियो रेल मंत्रालय को भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआरएम कमल कुमार तलरेजा के निर्देश पर आरपीएफ ने वेंडर को गिरफ्तार कर लिया और उसका लाइसेंस रद कर दिया।