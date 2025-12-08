IndiGo संकट से नहीं बच पाए विधायक भी, 12 घंटे ट्रेन से सफर कर पहुंचे विधानसभा; अब मिली स्पेशल ट्रेन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद होने के बाद भारतीय रेलवे ने मोर्चा संभाला है। रेलवे ने कई बड़े शहरों को आपस में जोड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाईं हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने विधायकों के लिए अलग से एक ट्रेन चलाने की दरख्वास्त की है।

इंडिगो संकट के बीच 8 से 14 दिसंबर तक महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र का आगाज हुआ है। ऐसे में कई विधायकों को नागपुर स्थित विधानसभा पहुंचने में 12 घंटे का समय लग गए। ट्रेन और सड़क के रास्ते घंटों का सफर तय करके विधायक नागपुर पहुंचे। ऐसे में उन्हें वापस जाने की टेंशन सता रही थी।