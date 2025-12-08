IndiGo संकट से नहीं बच पाए विधायक भी, 12 घंटे ट्रेन से सफर कर पहुंचे विधानसभा; अब मिली स्पेशल ट्रेन
महाराष्ट्र के विधायकों को इंडिगो की उड़ानों में देरी के कारण विधानसभा पहुंचने के लिए 12 घंटे ट्रेन और सड़क से यात्रा करनी पड़ी। इंडिगो की उड़ानें रद्द ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद होने के बाद भारतीय रेलवे ने मोर्चा संभाला है। रेलवे ने कई बड़े शहरों को आपस में जोड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाईं हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने विधायकों के लिए अलग से एक ट्रेन चलाने की दरख्वास्त की है।
इंडिगो संकट के बीच 8 से 14 दिसंबर तक महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र का आगाज हुआ है। ऐसे में कई विधायकों को नागपुर स्थित विधानसभा पहुंचने में 12 घंटे का समय लग गए। ट्रेन और सड़क के रास्ते घंटों का सफर तय करके विधायक नागपुर पहुंचे। ऐसे में उन्हें वापस जाने की टेंशन सता रही थी।
रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें
महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष राम शिंदे ने रेलवे से विधायकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अपील की, जिसे रेलवे ने स्वीकार कर लिया है। राम शिंदे के अनुसार, यह ट्रेन 14 और 15 दिसंबर को नागपुर से मुंबई जाएगी। ऐसे में विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद विधायक ट्रेन से मुंबई पहुंच सकेंगे।
राम शिंदे ने बताया
विधायकों को हुई असुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रेलवे से स्पेशल ट्रेन चलाने की गुजारिश की थी, जिसे मान लिया गया है। बिना किसी परेशानी के सफर को सुखद बनाने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो सभी के बीच संपर्क का माध्यम होगा।
इंडिगो की कई फ्लाइट्स आज भी रद
बता दें कि 2 दिसंबर से ही इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल करने का सिलसिला जारी है। इंडिगो अब तक हजारों फ्लाइट्स रद कर चुका है। हालांकि, इंडिगो के विमान अब फिर से आसमान में उड़ान भरने लगे हैं, लेकिन सेवाएं अभी भी पूरी तरह से बाहल नहीं हुई हैं। आज भी एयरलाइंस ने 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करने की घोषणा की हैं।
यह भी पढ़ें- आज भी IndiGO की 200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, रिफंड और लगेज के लिए लोग परेशान; बीते 6 दिनों में क्या-क्या हुआ?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।