ट्रेन में गंदे कंबल की परेशानी खत्म, रेलवे ने कर लिया पूरा इंतजाम, अब मिलेगी ये चीज
जयपुर में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने 65 रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्यों का उद्घाटन किया। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में सांगानेरी प्रिंट वाले कवर के साथ कंबल मिलेंगे, जिससे सफाई की समस्या दूर होगी। जयपुर-अहमदाबाद असारवा ट्रेन का लाभ भी यात्रियों को मिलेगा। रेलवे डिजिटल साइन बोर्ड और प्लेटफार्मों को नया रूप देगा।
जागरण संवाददाता, जयपुर। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को जयपुर में आयोजित एक समारोह में उत्तर-पश्चिम रेलवे के 65 छोटे और मध्यम रेलवे स्टेशनों पर एक सौ करोड़ रुपये से अधिक लागत से किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं।
65 स्टेशनों पर विकास कार्य
अब ट्रेनों में कवर वाले कंबल उपलब्ध होंगे, जिन पर विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध प्रिंट होंगे। जयपुर के प्रसिद्ध सांगानेरीप्रिंट को रेलवे बढ़ावा देगा और यात्रियों को कंबलों पर सांगानेरीप्रिंट वाला कवर मिलेगा। उन्होंने बताया कि कंबलों की सफाई को लेकर यात्रियों में लंबे समय से संशय था, जिससे यात्रा में परेशानी होती थी।
सांगानेरी प्रिंट वाले कंबल
इस समस्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सांगानेरीप्रिंट वाले कवर की पायलट परियोजना शुरू की है। जैसे घरों में कंबल पर कवर का उपयोग होता है, अब ट्रेन में भी यात्रियों को कवर वाले कंबल मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जयपुर-अहमदाबाद जाने वाली असारवा ट्रेन का लाभ यात्री गुरुवार से ही उठा सकेंगे। उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं के लिए डिजिटल साइन बोर्ड को बढ़ावा देने और पुराने प्लेटफार्म को नया रूप देने की भी बात कही।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।