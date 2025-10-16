ट्रेन में गंदे कंबल की परेशानी खत्म, रेलवे ने कर लिया पूरा इंतजाम, अब मिलेगी ये चीज

जागरण संवाददाता, जयपुर। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को जयपुर में आयोजित एक समारोह में उत्तर-पश्चिम रेलवे के 65 छोटे और मध्यम रेलवे स्टेशनों पर एक सौ करोड़ रुपये से अधिक लागत से किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं।

65 स्टेशनों पर विकास कार्य अब ट्रेनों में कवर वाले कंबल उपलब्ध होंगे, जिन पर विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध प्रिंट होंगे। जयपुर के प्रसिद्ध सांगानेरीप्रिंट को रेलवे बढ़ावा देगा और यात्रियों को कंबलों पर सांगानेरीप्रिंट वाला कवर मिलेगा। उन्होंने बताया कि कंबलों की सफाई को लेकर यात्रियों में लंबे समय से संशय था, जिससे यात्रा में परेशानी होती थी।