'त्योहारों पर बढ़ने वाली भीड़ पर है नजर', रेल मंत्री वैष्णव बोले- रेलवे 7800 ट्रेनें और चलाएगा

आईएएनएस, नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि त्योहारों पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे आने वाले दिनों में लगभग 7,800 और विशेष ट्रेनें चलाएगा। लोगों की यात्रा में व्यवधान न पड़े, इस पर नजर रखने के लिए वार रूम स्थापित किए गए हैं।

उन्होंने मंगलवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और त्योहारों के मौसम में यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर आकलन किया। उन्होंने यहां का दौरा करने से पहले रेल भवन के वार रूम से विशेष ट्रेनों की समीक्षा भी की।

उन्होंने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। रेलवे ने त्योहारों पर आने-जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ की निगरानी और प्रबंधन के लिए रेल भवन में एक वॉर रूम स्थापित किया है।

वैष्णव ने कहा कि यह कमांड सेंटर वास्तविक समय पर निगरानी रखने में सक्षम है। यह अधिकारियों को भीड़भाड़, यात्रियों की शिकायतों और संभावित घटनाओं का तुरंत समाधान करने में सक्षम बनाता है।

वॉर रूम पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क की देखरेख करने वाली एक प्रभावी प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है। इसमें रेलवे बोर्ड, जोनल और डिवीजनल स्तरों पर 80 से अधिक वार रूम सक्रिय हैं।

चलती ट्रेनों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है

रेल मंत्री ने कहा कि औसतन लगभग 4.25 लाख यात्री प्रतिदिन दिल्ली क्षेत्र से यात्रा कर रहे हैं। सूरत, मुंबई, कोयंबटूर, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे प्रमुख स्टेशनों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। यहां तक कि चलती ट्रेनों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रत्येक डिवीजन और जोन का अपना वॉर रूम है, जो सभी रेलवे कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों से चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित करता है।