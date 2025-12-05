Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फ्लाइट संकट से राहत के लिए रेलवे ने संभाली कमान, ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच; लोगों को मिलेगी राहत

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:26 PM (IST)

    फ्लाइट में आई दिक्कतों के चलते रेलवे ने यात्रियों की मदद के लिए कदम बढ़ाया है। उत्तर रेलवे ने ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ाकर यात्रियों को राहत द ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    भारतीय रेल। (फाइल)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। उड़ानों में अचानक पैदा हुए संकट ने हजारों यात्रियों को मुश्किल में डाल दिया है। खासकर इंडिगो की लगातार हो रही कैंसिलेशन ने हालात को ऐसा बना दिया है कि कई हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ऐसे में जम्मू में उत्तर रेलवे आगे आया है और यात्रियों की सुविधा के लिए तत्काल कदम उठाते हुए प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने का फैसला लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह पहल न सिर्फ राहत देने वाली है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब एक परिवहन सेवा लड़खड़ाने लगती है तो दूसरी उसकी कमी पूरी करने के लिए सामने आ जाती है। उत्तर रेलवे ने सबसे अहम निर्णय जम्मू-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के लिए लिया है। शुक्रवार रात से अगले सात दिनों तक इस ट्रेन में एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच जोड़ा गया है, जिसमें 72 सीटें होंगी।

    सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंगल के अनुसार, यह कदम खास तौर पर उन यात्रियों के लिए है जो उड़ानें रद्द होने के कारण फंस गए हैं। वे अब नए जोड़े गए कोच में टिकट बुक कर अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। रेलवे की यह तत्परता संकट की घड़ी में बड़ी राहत देने वाली है। सिर्फ राजधानी ही नहीं, उत्तर रेलवे ने कई और महत्वपूर्ण ट्रेनों में भी कोच बढ़ाए हैं।

    12424/23 डिब्रूगढ़-राजधानी (जो जम्मू राजधानी की लिंक रेक है) में भी एक थर्ड एसी कोच जोड़ा गया है। इसके अलावा चंडीगढ़-दिल्ली शताब्दी (12045/46) और अमृतसर-दिल्ली शताब्दी (12030/29) में एक-एक चेयर कार का इजाफा किया गया है। इन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने का सीधा फायदा उन यात्रियों को मिल सकता है जो दिल्ली, पंजाब, जम्मू, चंडीगढ़ जैसे रूटों पर तात्कालिक यात्रा करना चाहते हैं और जिन्हें फ्लाइट रद्द होने से झटका लगा है।

    रेलवे अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर आगे और इंतजाम किए जाएंगे। इंडिगो की तकनीकी एवं परिचालन संबंधी गड़बडि़यों ने एयर लाइंस सेक्टर की सीमाओं को उजागर किया है, जहां अचानक व्यवधान से हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसके उलट भारतीय रेल की क्षमता और तत्परता का प्रमाण है कि संकट की स्थिति में यह अब भी सबसे अधिक भरोसेमंद परिवहन साधन बनी हुई है।

    रेलवे की यह पहल सिर्फ अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराने भर की कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश भी है कि जब जरूरत पड़े, रेल यात्रियों को अकेला नहीं छोड़ती।