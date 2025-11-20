महाराष्ट्र के रायगढ़ में 400 फीट गहरी खाई में गिरी SUV, 6 लोगों की मौत
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तम्हिनी घाट में एक एसयूवी (SUV) 400 फीट गहरी खाई में गिरने से छह लोगों की दुखद मौत हो गई। यह दुर्घटना तम्हिनी घाट के खतरनाक इलाके में हुई, जिसके बाद पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तम्हिनी घाट इलाके में SUV के 400 फीट गहरी खाई में गिरने से छह लोगों की मौत हो गई।
एक अधिकारी ने बताया कि हादसा मंगलवार सुबह हुआ, लेकिन पुलिस को गुरुवार सुबह ही पता चला। उन्होंने यह भी बताया कि ड्रोन कैमरे की मदद से गाड़ी का पता लगाया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मरने वालों की उम्र 18 से 22 साल के बीच थी। वे सोमवार देर शाम पुणे से थार SUV में निकले थे।
रायगढ़ और पुणे जिलों को जोड़ने वाली एक खूबसूरत पहाड़ी सड़क, ताम्हिनी घाट, एक मशहूर पिकनिक स्पॉट है।
ड्रोन की मदद से हुई SUV की पहचान
मंगलवार सुबह से कुछ लड़कों से संपर्क टूटने के बाद उनके माता-पिता ने पुलिस से संपर्क किया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने उनके मोबाइल फोन की लोकेशन ताम्हिनी घाट पर ट्रेस की और मानगांव पुलिस स्टेशन के लोगों ने गुरुवार सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया।
#WATCH | Maharashtra | Body of one tourist retrieved, five people feared dead, after a car plunged into a deep gorge at Tamhini Ghat in Raigad on the intervening night of 17th & 18th November— ANI (@ANI) November 20, 2025
The six tourists had left Pune for Konkan at midnight on 17th November. A search for… pic.twitter.com/HFMaBaCRXO
गाड़ी पर से कंट्रोल खोने से हादसे का अनुमान- पुलिस
उन्होंने बताया कि सड़क के एक मोड़ पर टूटी हुई सेफ्टी रेलिंग मिलने के बाद, पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया और SUV को घाटी में एक पेड़ में फंसा हुआ पाया। अधिकारी ने कहा कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था लेकिन शक है कि ड्राइवर ने मौके पर गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ।
उन्होंने कहा कि रायगढ़ पुलिस और लोकल वॉलंटियर्स की एक रेस्क्यू टीम ने गुरुवार दोपहर को शव बरामद किए और सभी पीड़ितों की पहचान कर ली गई है। अधिकारी ने कहा कि शवों को सरकारी अस्पताल भेजा गया और पोस्टमार्टम के बाद रिश्तेदारों को सौंप दिया जाएगा।
