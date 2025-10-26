'राहुल अधिकांश समय विदेश में बिताते हैं', अमेरिकी गायिका मिलबेन बोलीं- पीएम मोदी सर्वश्रेष्ठ नेता

आएएनएस, नई दिल्ली। अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री मैरी मिलबेन ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारत का नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति नहीं हैं। एक विशेष साक्षात्कार के दौरान मिलबेन ने जहां मोदी की नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहा, वहीं राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वह भारत के बारे में नकारात्मकता फैलाते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मिलबेन ने कहा कि राहुल गांधी का चुनावी प्रदर्शन यह दर्शाता है कि वह भारत का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उन्होंने कहा- ''वह अपना अधिकांश समय यात्रा में बिताते हैं और अपने देश के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कोई उस देश का नेतृत्व कैसे कर सकता है जिसके बारे में वह इतनी नकारात्मक बातें करता है।''

उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को चुनाव जीतने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, खासकर ऐसी सूरत में जब वह लगातार अपने देश की आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत में लोगों के वोट की ताकत समान है।

लोगों ने तीन बार प्रधानमंत्री मोदी को चुना है यानी यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वह भारत के लिए सबसे अच्छे नेता हैं। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस के नेता और समर्थक उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, तो मिलबेन ने कहा कि वह अपने विचारों पर अडिग हैं। उन्होंने कहा- ''अगर कोई अपने देश की आलोचना कर रहा है तो वह कैसे चुनाव जीत सकता है?''

मिलबेन ने पीएम मोदी के साहसी नेतृत्व की सराहना की, विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर और आतंकी हमलों के बाद। उन्होंने कहा कि वह भारत की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। मोदी जैसे नेताओं की जरूरत है जो संघर्ष को कम करने में सक्रिय हों।