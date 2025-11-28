'विदेशों से पीएम मोदी और भारत विरोधी नैरेटिव गढ़वा रहे राहुल गांधी', भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप

पीटीआई,नई दिल्ली। भाजपा ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका और अन्य देशों में बनाए गए इंटरनेट मीडिया अकाउंट राहुल गांधी और वामपंथियों के इशारे पर भारत विरोधी माहौल यानी एंटी इंडिया नैरेटिव बना रहे हैं। लोगों को देश के खिलाफ भड़का रहे हैं।

पार्टी ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा का एक्स अकाउंट भी अमेरिका में स्थित है। भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान भाजपा सांसद और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कई एक्स अकाउंट दिखाए, जिनके बारे में उन्होंने आरोप लगाया कि वे विदेश से बनाए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों सहित कई मुद्दों पर चुनाव आयोग, भाजपा-आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ इंटरनेट मीडिया अभियानों का प्रदर्शन किया।

संबित पात्रा ने कहा- '2014 से ही कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी, उनकी इंटरनेट मीडिया और सलाहकार टीम और वामपंथी दलों के जाने-माने चेहरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।' भारत में भाजपा-आरएसएस के खिलाफ नैरेटिव गढा जा रहा उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए उन्होंने विदेशी ताकतों की मदद लेने से भी परहेज नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और अमेरिका समेत कई देशों में एक्स पर अपने अकाउंट बनाने का आरोप लगाया ताकि भारत में भाजपा-आरएसएस और मोदी सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ा जा सके।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा- 'यह बात तब सामने आई है जब कुछ दिन पहले एक्स ने एक नया फीचर पेश किया है, जिसके जरिए खाताधारकों की लोकेशन, खाता बनाने की तारीख व अन्य जानकारियां मिल सकती हैं।' उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का एक्स अकाउंट अमेरिका में पाया गया।

महाराष्ट्र कांग्रेस का एक्स अकाउंट आयरलैंड में है उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस का एक्स अकाउंट आयरलैंड में है। अब उन्होंने इसे भारत में बदल दिया है। लेकिन जब यह अकाउंट बनाया गया था, तब यह आयरलैंड में स्थित था।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड एंड्राइड एप के जरिए जुड़ा है, हालांकि यह भारत में स्थित है। भाजपा नेता ने कहा कि नए एक्स फीचर के आने के बाद कांग्रेस और वामपंथी तंत्र से जुड़े कई एक्स अकाउंटों के लोकेशन की जानकारी या तो भारत में बदल दी गई है या उसे छिपा दिया गया है।

भाजपा को देश की जनता ने जिताया, न कि सीआइए या मोसाद ने भाजपा प्रवक्ता पात्रा ने कांग्रेस नेता कुमार केतकर के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अमेरिका और इजरायल की जासूसी एजेंसियों सीआइए और मोसाद ने 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार की साजिश रची थी।

पात्रा ने कहा कि चुनाव में भाजपा की जीत का श्रेय देश की जनता को जाता है न कि सीआइए या मोसाद को। गरीब, किसान, महिलाएं और युवा समेत समाज के तमाम वर्ग भाजपा के साथ हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सक्रिय उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि असल में मुख्य विपक्षी पार्टी को चुनावों में हार का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के एजेंडे को भारत में आगे बढ़ा रही थी।

बता दें कि राज्यसभा के पूर्व सदस्य केतकर ने बुधवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में दावा किया था कि सीआइए और मोसाद ने 2014 में कांग्रेस को हराने की चाल चली। यदि एक स्थिर कांग्रेस सरकार या कांग्रेस-नेतृत्व वाला गठबंधन फिर से सत्ता में आता तो वे भारत में हस्तक्षेप नहीं कर पाते।