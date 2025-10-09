छिंदवाड़ा आ सकते हैं राहुल गांधी, कफ सीरप से बच्चों की मौत पर भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी 

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से हुई बच्चों की मौत के मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता और काग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी छिंदवाड़ा आ सकते है। वह छिंदवाड़ा के परासिया और आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर मृतक बच्चों के शोकसंतप्त परिवारों से मुलाकात करेंगे।

हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उनके दौरे का आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया है, लेकिन संभवत: राहुल गांधी 14 अक्टूबर को आ सकते है। पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने राहुल गांधी को अब तक की स्थिति से अवगत कराया है। राहुल गांधी के संभावित छिंदवाड़ा दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है तो वहीं कमल नाथ भी इस मामले में छिंदवाड़ा की जनता के बीच और अधिक प्रभावी रूप से वापसी करने का प्रयास कर रहे हैं।

14 अक्टूबर राहुल आ सकते है छिंदवाड़ा वह 14 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में रहेंगे। राहुल गांधी का दौरान कांग्रेस और कमल नाथ दोनों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। राहुल गांधी आते हैं तो कांग्रेस इसे बूस्टर के तौर पर लेगी और प्रदेश में एक नया आंदोलन खड़ा कर सकती है। वहीं, कांग्रेस, भाजपा शासित सरकार को इस मामले में लगातार घेर रही है।