छिंदवाड़ा आ सकते हैं राहुल गांधी, कफ सीरप से बच्चों की मौत पर भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में राहुल गांधी छिंदवाड़ा का दौरा कर सकते हैं। वह पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। कांग्रेस ने अभी कार्यक्रम जारी नहीं किया है, लेकिन 14 अक्टूबर को दौरा संभावित है। कमल नाथ ने राहुल गांधी को स्थिति से अवगत कराया है। कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है और स्वास्थ्य मंत्री के निलंबन की मांग कर रही है।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से हुई बच्चों की मौत के मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता और काग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी छिंदवाड़ा आ सकते है। वह छिंदवाड़ा के परासिया और आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर मृतक बच्चों के शोकसंतप्त परिवारों से मुलाकात करेंगे।
हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उनके दौरे का आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया है, लेकिन संभवत: राहुल गांधी 14 अक्टूबर को आ सकते है। पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने राहुल गांधी को अब तक की स्थिति से अवगत कराया है। राहुल गांधी के संभावित छिंदवाड़ा दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है तो वहीं कमल नाथ भी इस मामले में छिंदवाड़ा की जनता के बीच और अधिक प्रभावी रूप से वापसी करने का प्रयास कर रहे हैं।
14 अक्टूबर राहुल आ सकते है छिंदवाड़ा
वह 14 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में रहेंगे। राहुल गांधी का दौरान कांग्रेस और कमल नाथ दोनों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। राहुल गांधी आते हैं तो कांग्रेस इसे बूस्टर के तौर पर लेगी और प्रदेश में एक नया आंदोलन खड़ा कर सकती है। वहीं, कांग्रेस, भाजपा शासित सरकार को इस मामले में लगातार घेर रही है।
एमपी के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के निलंबन कि मांग
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल, स्वास्थ्य आयुक्त सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई और निलंबन तक की मांग की है। कांग्रेस ने बच्चों की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त कर गुरुवार को भोपाल में कैंडल मार्च भी निकाला।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।