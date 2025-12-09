चुनाव सुधारों पर लोकसभा में आज बहस की शुरुआत करेंगे राहुल, BJP की ओर से ये सांसद ले सकते हैं भाग

पीटीआई, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को सदन में चुनाव सुधारों पर बहस की शुरुआत करेंगे। विपक्ष ने मानसून सत्र से संसद में चुनावी मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआइआर) पर चर्चा की मांग की है।

लेकिन सरकार ने चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र, स्वायत्त और संवैधानिक संस्था बताते हुए चुनाव सुधारों पर बहस कराने का सुझाव दिया।

बीजेपी की ओर से ये नेता लेंगे हिस्सा

भाजपा की ओर से इस बहस में निशिकांत दुबे, पीपी चौधरी, अभिजीत गंगोपाध्याय और संजय जायसवाल के भाग लेने की उम्मीद है। बहस दो दिनों तक चलेगी।

कांग्रेस की ओर से राहुल के अलावा इस बहस में केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, वर्षा गायकवाड़, मोहम्मद जावेद, उज्ज्वल रमन सिंह, ईसा खान, रवि मल्लू, इमरान मसूद, गोवाल पदवी और जोथिमनी के भाग लेने की संभावना है।