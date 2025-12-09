Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चुनाव सुधारों पर लोकसभा में आज बहस की शुरुआत करेंगे राहुल, BJP की ओर से ये सांसद ले सकते हैं भाग

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:45 AM (IST)

    लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को सदन में चुनाव सुधारों पर बहस की शुरुआत करेंगे। विपक्ष ने मानसून सत्र से संसद में चुनावी मतदाता सूची क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    राहुल गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता। (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को सदन में चुनाव सुधारों पर बहस की शुरुआत करेंगे। विपक्ष ने मानसून सत्र से संसद में चुनावी मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआइआर) पर चर्चा की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन सरकार ने चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र, स्वायत्त और संवैधानिक संस्था बताते हुए चुनाव सुधारों पर बहस कराने का सुझाव दिया।

    बीजेपी की ओर से ये नेता लेंगे हिस्सा

    भाजपा की ओर से इस बहस में निशिकांत दुबे, पीपी चौधरी, अभिजीत गंगोपाध्याय और संजय जायसवाल के भाग लेने की उम्मीद है। बहस दो दिनों तक चलेगी।

    कांग्रेस की ओर से राहुल के अलावा इस बहस में केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, वर्षा गायकवाड़, मोहम्मद जावेद, उज्ज्वल रमन सिंह, ईसा खान, रवि मल्लू, इमरान मसूद, गोवाल पदवी और जोथिमनी के भाग लेने की संभावना है।