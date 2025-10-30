Language
    राहुल गांधी ने आत्महत्या करने वाली महिला डॉक्टर के स्वजन से की बात, न्याय की लड़ाई में सहयोग का दिया आश्वासन

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:40 AM (IST)

    लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सातारा जिले में आत्महत्या करने वाली महिला चिकित्सक के स्वजन से बुधवार को फोन पर बात की। उन्होंने न्याय की उनकी लड़ाई में उन्हें सहयोग देने का आश्वासन दिया। महिला चिकित्सक के परिवार के सदस्यों ने न्याय की मांग करते हुए राहुल गांधी से मौत मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित कराने के लिएसरकार पर दबाव डालने की मांग की।

    Hero Image

    राहुल गांधी ने आत्महत्या करने वाली महिला डॉक्टर के स्वजन से की बात (फाइल फोटो)

    पीटीआई, मुंबईलोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सातारा जिले में आत्महत्या करने वाली महिला चिकित्सक के स्वजन से बुधवार को फोन पर बात की।

     

    उन्होंने न्याय की उनकी लड़ाई में उन्हें सहयोग देने का आश्वासन दिया। महिला चिकित्सक के परिवार के सदस्यों ने न्याय की मांग करते हुए राहुल गांधी से मौत मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित कराने के लिए सरकार पर दबाव डालने की मांग की।

    उन्होंने कहा कि चिकित्सक की मौत हुए एक सप्ताह हो गया है। उन्हें डर है कि सुबूत मिटा दिए जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के फोन से महिला के माता-पिता और भाई-बहनों से बात की। सपकाल बीड जिले के कवड़गांव गांव में उनसे मिलने गए थे।

    राहल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह महिला चिकित्सक की मौत के मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित कराने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे। सातारा जिले के फलटण कस्बे के एक होटल के कमरे में 28 वर्षीय चिकित्सक 23 अक्टूबर की रात को फंदे से लटकी हुई पाई गई थी।

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी के कारण दम घुटना बताया गया। इस आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए दो आरोपितों में से एक निलंबित पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदाने के एक रिश्तेदार ने उसके फोन को जांचकर्ताओं को सौंप दिया है। अब इसकी फारेंसिक जांच की जाएगी।