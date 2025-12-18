राहुल गांधी का जर्मनी दौरा, बोले- भारत में मैन्यूफैक्चरिंग में आ रही गिरावट; भाजपा ने बयान को देश विरोधी बताया

पीटीआई, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि विनिर्माण मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है, लेकिन भारत में विनिर्माण में गिरावट आ रही है। देश के विकास को गति देने के लिए सार्थक मैन्यूफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता है। भाजपा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और उनके बयान को भारत विरोधी करार दिया।लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय जर्मनी के दौरे पर हैं।

उन्होंने म्यूनिख शहर में बीएमडब्ल्यू वेल्ट और बीएमडब्ल्यू संयंत्र के दौरे के बाद इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत को विकास में तेजी लाने के लिए सार्थक विनिर्माण तंत्र बनाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि बीएमडब्ल्यू संयंत्र के दौरे का मुख्य आकर्षण टीवीएस की 450 सीसी मोटरसाइकिल को देखना था, जिसे बीएमडब्ल्यू के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था। राहुल ने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, 'बीएमडब्ल्यू वेल्ट और बीएमडब्ल्यू संयंत्र के दौरे के साथ जर्मनी के म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू की दुनिया का अनुभव करने का मौका मिला।' उन्होंने कहा, 'विनिर्माण मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। दुख की बात है कि भारत में विनिर्माण में गिरावट आ रही है।'