    राहुल गांधी का जर्मनी दौरा, बोले- भारत में मैन्यूफैक्चरिंग में आ रही गिरावट; भाजपा ने बयान को देश विरोधी बताया

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:59 AM (IST)

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि विनिर्माण मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है, लेकिन भारत में विनिर्माण में गिरावट आ रही है। देश के विकास को ...और पढ़ें

    जर्मनी में बीएमडब्ल्यू संयंत्र के दौरे के बाद कांग्रेस नेता ने की यह टिप्पणी

    पीटीआई, नई दिल्लीकांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि विनिर्माण मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है, लेकिन भारत में विनिर्माण में गिरावट आ रही है। देश के विकास को गति देने के लिए सार्थक मैन्यूफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता है। भाजपा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और उनके बयान को भारत विरोधी करार दिया।लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय जर्मनी के दौरे पर हैं।

    उन्होंने म्यूनिख शहर में बीएमडब्ल्यू वेल्ट और बीएमडब्ल्यू संयंत्र के दौरे के बाद इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत को विकास में तेजी लाने के लिए सार्थक विनिर्माण तंत्र बनाने की जरूरत है।

    उन्होंने कहा कि बीएमडब्ल्यू संयंत्र के दौरे का मुख्य आकर्षण टीवीएस की 450 सीसी मोटरसाइकिल को देखना था, जिसे बीएमडब्ल्यू के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था।

    राहुल ने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, 'बीएमडब्ल्यू वेल्ट और बीएमडब्ल्यू संयंत्र के दौरे के साथ जर्मनी के म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू की दुनिया का अनुभव करने का मौका मिला।' उन्होंने कहा, 'विनिर्माण मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। दुख की बात है कि भारत में विनिर्माण में गिरावट आ रही है।'

    राहुल के इस बयान पर भाजपा ने उन पर विदेश में भारत को अपमानित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का पद महत्वपूर्ण पद होता है और इस पद पर आसीन व्यक्ति को जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए। खासकर विदेशी धरती पर। लेकिन राहुल गांधी और जिम्मेदारी कभी साथ-साथ नहीं चल सकते।