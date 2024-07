'मैं यहां आपका भाई बनकर आया हूं...', मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी ने हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात; खुद को बताया मददगार

LoP Shri @RahulGandhi visits a relief camp in Manipur’s Churachandpur district, where thousands of violence-hit people have taken refuge. pic.twitter.com/iBMWFrmL3S— Congress (@INCIndia) July 8, 2024

हिंसा से हर कोई आहत है-राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि मैंने शिविरों का दौरा किया और वहां के लोगों की बातें सुनीं, उनका दर्द सुना। मैं उनकी बातें सुनने, उनमें आत्मविश्वास भरने और विपक्ष में होने के नाते सरकार पर दबाव बनाने के लिए यहां आया हूं ताकि वह कार्रवाई करे। यहां, समय की मांग शांति है। हिंसा से हर कोई आहत है।

#WATCH | Imphal, Manipur: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "...It's the third time I have come here since the problem started and it has been a tremendous tragedy. I was expecting some improvement in the situation but I was disappointed to see that the situation… pic.twitter.com/UmbBWW6fRl— ANI (@ANI) July 8, 2024

'मैंने भारत में कहीं भी ऐसा नहीं देखा'

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हजारों परिवारों को नुकसान पहुंचाया गया है, संपत्ति नष्ट की गई है, परिवार के सदस्यों को मार दिया गया है और मैंने भारत में कहीं भी ऐसा नहीं देखा जो यहां चल रहा है। राज्य पूरी तरह से दो हिस्सों में बंट गया है और यह सभी के लिए एक त्रासदी है। मैं मणिपुर के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं यहां आपका भाई बनकर आया हूं, मैं यहां आपकी मदद करने के लिए आया हूं, जो मणिपुर में शांति वापस लाने के लिए आपके साथ काम करना चाहता है...।"

'मणिपुर सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक'

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं, उसका सम्मान करें। मैं यहां एक स्पष्ट संदेश देने आया हूं, मैं ऐसे सवालों का जवाब देने में दिलचस्पी नहीं रखता जो मुद्दे को भटकाने के लिए बनाए गए हों...मैंने अपना बयान दे दिया है। उन्होंने आगे कहा, "मणिपुर भारतीय संघ के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है।

#WATCH | Imphal, Manipur: When asked questions by reporters after his press conference, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "...Please respect what I am saying. I have come here to give a clear message, I am not interested in answering questions that are designed to… pic.twitter.com/bmOxdbEohT— ANI (@ANI) July 8, 2024

