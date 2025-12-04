Language
    'जानबूझकर नहीं मिलने दिया जा रहा' पुतिन से मुलाकात तय नहीं होने पर राहुल का सरकार पर हमला

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:28 PM (IST)

    राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात नहीं करवा रही है, जो कि पुरानी परंपरा का उल्लंघन है। वहीं, सरकारी ...और पढ़ें

    राहुल का आरोप: सरकार ने रोकी मुलाकात

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन से बैठक का समय तय नहीं होने को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने इसे पहले से चली आ रही परंपरा का उल्लंघन बताकर मोदी सरकार पर हमला बोला है।

    वहीं सरकारी सूत्रों का कहना है कि रूसी दूतावास की ओर से राहुल गांधी के साथ पुतिन की मुलाकात के लिए अनुरोध नहीं आया। रूसी राष्ट्रपति के भारत पहुंचने से पहले ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर पुतिन से उनकी मुलाकात का समय नहीं रखा है।

    सरकार ने रोकी मुलाकात: राहुल 

    उनके अनुसार विदेशी मेहमानों के दौरे के समय नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की पुरानी परंपरा रही है और सभी सरकारों ने इसका पालन किया है। उनके अनुसार ऐसा पहली बार हो रहा है कि विदेश मेहमान से नेता प्रतिपक्ष को दूर रखा जा रहा है।

    वहीं विदेश मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विदेशी मेहमान से नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात के लिए संबंधित देश के दूतावास से अनुरोध आता है। उसके बाद विदेश मंत्रालय इसे आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल करता है।

    राष्ट्रपति मुर्मु के भोज में मुलाकात संभव

    उदाहरण के लिए बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के राष्ट्राध्यक्षों के भारत दौरे के दौरान इसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी की मुलाकात भी चुकी है। 2024 से पहले कोई नेता प्रतिपक्ष था भी नहीं लेकिन विशेष अनुरोध पर कुछ नेता सोनिया गांधी से मिलते रहे हैं।

    वैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शुक्रवार को पुतिन के लिए रात्रि भोज का आयोजन कर रही है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को भी बुलाया जाएगा। जहां दोनों की मुलाकात हो सकती है। लेकिन रूसी दूतावास के अनुरोध के अभाव में अलग से आधिकारिक मुलाकात कराना संभव नहीं है।