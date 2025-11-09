Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपने ही कार्यक्रम में देर से पहुंचने पर राहुल गांधी को मिली सजा, जिला अध्यक्षों को भी करना पड़ा ये काम

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:32 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में राहुल गांधी के देर से पहुंचने पर उन्हें सजा मिली। ट्रेनिंग हेड सचिव राव ने उन्हें 10 पुशअप्स करने को कहा, जिसे उन्होंने मान लिया। देर से पहुंचे जिला अध्यक्षों को भी यही सजा मिली। राहुल गांधी ने भाजपा पर चुनाव में अनियमितता का आरोप लगाया, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    देर से पहुंचने वाले कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को भी वही सजा दी गई (फोटो: @INCIndia)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कुछ ऐसा हुआ, तो पार्टी के हर कार्यकर्ता को पूरी जिंदगी याद रहेगा। राहुल गांधी अपने ही एक कार्यक्रम में देर से पहुंचे थे। इसके लिए उनके सजा भी मिली। इतना ही नहीं, देर से पहुंचने वाले कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को भी वही सजा दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामला मध्य प्रदेस के पचमढ़ी का है। यहां कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान का आयोजन किया था। इसके जरिए पार्टी की कोशिश संगठनात्मक स्तर को पुनर्जीवित करने की थी। कार्यक्रम में राहुल गांधी को भी पहुंचना था। ऐसे में वह अपने व्यस्त शेड्यूल में से कुछ समय निकालकर वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें थोड़ी देर हो गई।

    राहुल गांधी को करना पड़ा पुशअप

    इसके बाद कार्यक्रम के ट्रेनिंग हेड सचिव राव ने कहा कि देर से आने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस पर राहुल गांधी ने पूछा कि उन्हें क्या करना होगा। इस पर राव ने कहा कि कम से कम 10 पुश अप। राहुल गांधी ने तुरंत उनकी बात मान ली और पुश अप करने लगे। लेट से पहुंचे जिला अध्यक्षों ने भी यही किया।

    बता दें कि राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर चुनाव में अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, 'कुछ दिन पहले मैंने हरियाणा मॉडल पेश किया था, जहां 25 लाख वोट चुराए गए थे। हर 8 में से एक वोट। हमारे पास सबूत हैं और हम उन्हें एक-एक कर जारी करेंगे।'

    राहुल के आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार करते हुए कहा, 'एलओपी का मतलब राहुल गांधी के लिए लीडर और पर्यटन और पार्टी करना है। बिहार में चुनाव है और राहुल गांधी पचमढ़ी में जंगल सफारी कर रहे हैं। जब वे चुनाव हारेंगे, तो चुनाव आयोग को दोष देंगे।'