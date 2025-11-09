अपने ही कार्यक्रम में देर से पहुंचने पर राहुल गांधी को मिली सजा, जिला अध्यक्षों को भी करना पड़ा ये काम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कुछ ऐसा हुआ, तो पार्टी के हर कार्यकर्ता को पूरी जिंदगी याद रहेगा। राहुल गांधी अपने ही एक कार्यक्रम में देर से पहुंचे थे। इसके लिए उनके सजा भी मिली। इतना ही नहीं, देर से पहुंचने वाले कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को भी वही सजा दी गई।

मामला मध्य प्रदेस के पचमढ़ी का है। यहां कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान का आयोजन किया था। इसके जरिए पार्टी की कोशिश संगठनात्मक स्तर को पुनर्जीवित करने की थी। कार्यक्रम में राहुल गांधी को भी पहुंचना था। ऐसे में वह अपने व्यस्त शेड्यूल में से कुछ समय निकालकर वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें थोड़ी देर हो गई।

राहुल गांधी को करना पड़ा पुशअप इसके बाद कार्यक्रम के ट्रेनिंग हेड सचिव राव ने कहा कि देर से आने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस पर राहुल गांधी ने पूछा कि उन्हें क्या करना होगा। इस पर राव ने कहा कि कम से कम 10 पुश अप। राहुल गांधी ने तुरंत उनकी बात मान ली और पुश अप करने लगे। लेट से पहुंचे जिला अध्यक्षों ने भी यही किया।

बता दें कि राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर चुनाव में अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, 'कुछ दिन पहले मैंने हरियाणा मॉडल पेश किया था, जहां 25 लाख वोट चुराए गए थे। हर 8 में से एक वोट। हमारे पास सबूत हैं और हम उन्हें एक-एक कर जारी करेंगे।'