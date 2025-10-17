सिंगर जुबीन गर्ग को राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि, परिवार के सदस्यों से की मुलाकात

Language
    By Garima Singh Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 06:04 PM (IST)

    सिंगर जुबीन गर्ग को राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकप्रिय सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जुबीन की मौत की जांच और इंसाफ मांगने के लिए फैंस लगातार मुहीम चल रहे हैं। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुवाहाटी पहुंच कर सिंगर को श्रद्धांजलि अर्पित की।

    राहुल गांधी ने आज उस स्थान पर कंचनजंगा पर्वत को देखा था, जहां सिंगर के परिवार ने जुबीन का अंतिम संस्कार किया था। जुबीन अक्सर अपनी बातों में 'कंचनजंगा' का नाम लेते थे। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कंचनजंगा पर्वत को पहली बार तब देखा था जब वह 17 साल के थे। उस दौरान उन्हें पर्वत की "पारदर्शी और अविचल" आभा बहुत पसंद आई थी।

    राहुल गांधी ने सुनाया अपना किस्सा 

    राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब मैं 17 साल का था, तो मैं सिक्किम में पर्वतारोहण का कोर्स करने गया था। हर दिन जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते थे, तो मैं अपने सामने कंचनजंगा पर्वत को देखता था। और मुझे इस पर्वत के बारे में जो बात पसंद आई, वह यह थी कि यह ईमानदार, पारदर्शी, अडिग और सुंदर है।'' राहुल गांधी ने जुबीनगर्ग को याद करते हुए कहा , "आज, जब मैं आ रहा था, गौरव [गोगोई ने कहा कि जुबीन जी खुद को कंचनजंगा कहते हैं, और तुरंत ही मुझे समझ आ गया कि वह कंचनजंगा हैं, क्योंकि उनमें कंचनजंगा के गुण थे। गांधीजी ने गर्ग के अंतिम संस्कार के स्थान पर पारंपरिक असमिया दुपट्टा 'गमोसा' और पुष्पमाला अर्पित की। इसके बाद उन्होंने श्मशान घाट पर सिंगर का प्रिय 'नाहोर' (भारतीय गुलाब शाहबलूत) का एक पौधा लगाया।