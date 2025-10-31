Language
    इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि, बोले- दादी ने सिखाया भारत का आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 11:15 PM (IST)

    राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी दादी ने उन्हें भारत के आत्मसम्मान का महत्व सिखाया। उन्होंने इंदिरा गांधी को देश के लिए निस्वार्थ सेवा करने वाली एक मजबूत नेता बताया और उनके साथ अपनी तस्वीर साझा की।

    राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि। (X- @RahulGandhi)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 41वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वह शक्तिशाली लोगों का सामना करते समय निर्भीक और अडिग थीं और ''उन्होंने हमें सिखाया कि भारत का आत्म-सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है।''

    लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा,''भारत की इंदिरा' निर्भीक, दृढ़ और शक्तिशाली का सामना करते हुए अडिग। दादी, आपने हमें सिखाया कि भारत की पहचान और आत्म-सम्मान से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। आपका साहस, करुणा और देशभक्ति हर कदम पर मुझे प्रेरित करते हैं।''

    आप हमेशा लाखों दिलों में जीवित रहेंगी- प्रियंका गांधी

    कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपनी दादी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भी एक्स पर हिंदी में पोस्ट में कहा,''मैंने आपसे निर्भीकता सीखी, आपसे देशभक्ति का ज्ञान प्राप्त किया, आपसे सेवा की भावना समझी, आपसे महिला की शक्ति का अनुभव किया.. आप हमेशा लाखों दिलों में जीवित रहेंगी और मेरा दिल भी उनमें से एक है।''

    उल्लेखनीय है कि 1984 में 31 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री की उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था।

    खरगे, सोनिया सहित कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, साथ ही अन्य वरिष्ठ नेताओं ने यहां शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक एक, सफदरजंग रोड पर भी गए। खरगे ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, ''साहस की प्रतीक, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और हमारी आदर्श इंदिरा गांधी को उनके शहीद दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि।''

    उन्होंने कहा, ''इंदिरा जी ने अपनी मजबूत इच्छाशक्ति, कुशल नेतृत्व और दूरदृष्टि के माध्यम से भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक मजबूत, प्रगतिशील भारत का निर्माण किया।''

    उन्होंने शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपनी और अन्य कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें साझा कीं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इंदिरा गांधी असाधारण साहस, धैर्य और लचीलापन की व्यक्ति थीं। बेलछी गांव की यात्रा के एक दिन बाद उन्होंने पटना में अपने सबसे कट्टर राजनीतिक आलोचक जयप्रकाश नारायण से मुलाकात की।

    कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से कहा, ''भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, 'भारत रत्न' इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर दिल से श्रद्धांजलि। शक्ति, दृढ़ता और प्रभावशाली नेतृत्व की प्रतीक, इंदिरा गांधी लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत हैं।''

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

