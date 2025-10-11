कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी के लिए मांगा नोबेल, बीजेपी बोली- 99 बार चुनाव हारने पर मिलेगा पुरस्कार



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के एलान के बाद कांग्रेस ने वेनेजुएला की मुख्य विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो की तुलना लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने संकेत दिया कि जैसे मचाडो को अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों के संघर्ष के लिए यह पुरस्कार मिला है। वैसे ही राहुल गांधी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।

दरअसल, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने शुक्रवार एक्स पर एक पोस्ट करते हुए को मारिया और राहुल गांधी के बीच कई समानताएं गिना डालीं। इसको लेकर भाजपा नेता शहनवाज पूनावाल का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा को 99 बार चुनाव हारने के लिए नोबेल मिलना चाहिए।

जानिए क्या बोले कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता ने सुझाव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मचाडो के साथ राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता को संविधान की रक्षा के लिए दिया गया है। भारत के विपक्षी नेता राहुल गांधी देश के संविधान को बचाने की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं।" सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि दोनों ही विपक्ष के नेता थे जो अपने-अपने देशों में लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए लड़ रहे थे। हालांकि इसको लेकर पार्टी ने ऐसी कोई आधिकारिक मांग नहीं की है।