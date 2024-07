'ये लोको पायलट बाहर से लाए गए, हमारी लॉबी से नहीं', Rahul Gandhi की मुलाकात पर रेलवे के बयान से छिड़ा विवाद; BJP ने शेयर किया वीडियो

राहुल गांधी की लोको पायलट से मुलाकात के बाद अब उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) दीपक कुमार का बयान आया है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर विपक्ष के नेता ने जिन क्रू सदस्यों के साथ चर्चा की, वे उनकी लॉबी से नहीं थे, बल्कि बाहर से हो सकते हैं।

सीपीआरओ दीपक कुमार ने एएनआई से बात करते हुए कहा राहुल जब आए उनके साथ 7-8 कैमरामैन थे, उन्होंने हमारी क्रू लॉबी का दौरा किया और जांच की कि हम अपनी क्रू लॉबी को कैसे बुक करते हैं। क्रू लॉबी से बाहर आने के बाद उन्होंने कुछ लोगों से चर्चा की। वहां करीब 7-8 क्रू सदस्य थे जो हमारी लॉबी से नहीं थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे बाहर से थे।

It seems Third Time Fail Rahul Gandhi went to meet loco pilots, this afternoon, with eight cameramen and a director in tow. You can count them…

What is more bizarre is that he didn’t meet actual loco pilots. In all probability they were professional actors, brought in by his… pic.twitter.com/UvvMXPxDZu— Amit Malviya (@amitmalviya) July 5, 2024