VIDEO: 'थोड़ा घबरा गया...', जब अचानक हुई राहुल गांधी और किरेन रिजिजू की मुलाकात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से मिल रहे हैं। दोनों नेता एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करते नजर आ रहे हैं।

दरअसल, इस वीडियो में नजर आ रहा है कि किरेन रिजिजू और राहुल गांधी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और रिजिजू मजाकियां अंदाज में कहते हैं कि मैं थोड़ा डर गया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ राजीव शुक्ला और उदित राज भी मौजूद रहे।