VIDEO: 'थोड़ा घबरा गया...', जब अचानक हुई राहुल गांधी और किरेन रिजिजू की मुलाकात
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से मिल रहे हैं। दोनों नेता एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करते नजर आ रहे हैं।
दरअसल, इस वीडियो में नजर आ रहा है कि किरेन रिजिजू और राहुल गांधी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और रिजिजू मजाकियां अंदाज में कहते हैं कि मैं थोड़ा डर गया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ राजीव शुक्ला और उदित राज भी मौजूद रहे।
बता दें कि दोनों नेताओं की ये अचानक मुलाकात ऐसे समय पर हुई, जब दोनों नेता डॉ. बी आर आंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे।
इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आंबेडकर जी एक आदर्श पुरुष हैं और उन्होंने हमें संविधान दिया। भारत का संविधान खतरे में है और हम इसकी रक्षा करने में लगे हैं।
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi leaves from the Parliament after paying tribute to Dr. B.R. Ambedkar on his death anniversary.— ANI (@ANI) December 6, 2025
He says, "Ambedkar ji is an icon. He showed a path to the entire country, he gave us the Constitution. So, we remember him and protect his… pic.twitter.com/h1maSJW5DY
भीमराव आंबेडकर को दी जा रही श्रद्धांजलि
गौरतलब है कि आज देश भर में डॉ. भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। बता दें कि आंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना कर देश को लोकतंत्र की मजबूत नींव दी। वह सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के प्रबल समर्थक रहे।
