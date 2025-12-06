Language
    VIDEO: 'थोड़ा घबरा गया...', जब अचानक हुई राहुल गांधी और किरेन रिजिजू की मुलाकात

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:01 PM (IST)

    संसद परिसर में आज राहुल गांधी और किरेन रिजिजू का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे गर्मजोशी से मिलते और हंसी-मजाक करते दिख रहे हैं। रिजिजू ने मजाकिया ...और पढ़ें

    Hero Image

    राहुल गांधी और किरेन रिजिजू की मुलाकात। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से मिल रहे हैं। दोनों नेता एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करते नजर आ रहे हैं।

    दरअसल, इस वीडियो में नजर आ रहा है कि किरेन रिजिजू और राहुल गांधी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और रिजिजू मजाकियां अंदाज में कहते हैं कि मैं थोड़ा डर गया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ राजीव शुक्ला और उदित राज भी मौजूद रहे।

    राहुल गांधी और किरेन रिजिजू की मुलाकात

    बता दें कि दोनों नेताओं की ये अचानक मुलाकात ऐसे समय पर हुई, जब दोनों नेता डॉ. बी आर आंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे।

    इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आंबेडकर जी एक आदर्श पुरुष हैं और उन्होंने हमें संविधान दिया। भारत का संविधान खतरे में है और हम इसकी रक्षा करने में लगे हैं।

    भीमराव आंबेडकर को दी जा रही श्रद्धांजलि

    गौरतलब है कि आज देश भर में डॉ. भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। बता दें कि आंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना कर देश को लोकतंत्र की मजबूत नींव दी। वह सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के प्रबल समर्थक रहे।