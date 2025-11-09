Language
    राहुल गांधी ने पचमढ़ी में जिलाध्यक्षों के शिविर को किया संबोधित, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में की जंगल सफारी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 11:50 PM (IST)

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पचमढ़ी में पार्टी के जिलाध्यक्षों के एक शिविर को संबोधित किया, जहाँ उन्होंने पार्टी को मजबूत करने की बात कही। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का भी आनंद लिया और वन्यजीवों की सुंदरता की सराहना की।

    राहुल गांधी ने पचमढ़ी में जिलाध्यक्षों के शिविर को किया संबोधित। (X-@INCMP)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के पचमढ़ी में दो नवंबर से चल रहे पार्टी जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने शनिवार को पहुंचे थे। रविवार सुबह वह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी करने निकल गए। करीब दो घंटे घूमे और भोपाल होते हुए बिहार चले गए। इस पर भाजपा ने सवाल उठाए।

    मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि राहुल गांधी राजनीति भी गंभीरता से नहीं करते हैं। बिहार चुनाव चल रहा है और वह जंगल सफारी का मजा ले रहे हैं। राहुल के जंगल सफारी का कार्यक्रम शनिवार देर रात निर्धारित हुआ।

    राहुल ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में की जंगल सफारी

    कांग्रेस नेताओं ने व्यवस्था कराई और सुबह वह 10 किलोमीटर का सफर तय कर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पनारपानी गेट पहुंचे। यहां जिप्सी से वह घोड़ाघान सहित अन्य क्षेत्र गए। करीब डेढ़ घंटे बाद वह आए और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद बिहार रवाना हो गए।

    मध्य प्रदेश के मंत्री सारंग ने कहा कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ गलबहियां करते दावा कर आए हैं कि बिहार में सरकार बनाएंगे और चुनाव के बीच ही जंगल सफारी के मजे ले रहे हैं।

    शनिवार को पचमढ़ी में आराम के लिए समय भी निकाल लिया। वह आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है, जबकि जब देश में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा माहौल गर्म होता है तो वह कभी विदेश चले जाते हैं तो कभी जंगल सफारी करने लगते हैं। उल्लेखनीय है कि पंचमढ़ी में राहुल के आगमन पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी कहा था कि घोड़ी तैयार, बराती तैयार, लेकिन दूल्हा भाग जाता है।

    ट्रेनिंग कैंप में लेट पहुंचने पर राहुल को मिली सजा

    पचमढ़ी में आयोजित कांग्रेस जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण में अनुशासन पर खास जोर दिया जा रहा है। विलंब से पहुंचने वालों के लिए ताली बजाकर अहसास कराया जाता है। उसे कोई न कोई दंड भी दिया जाता है। पार्टी नेता राहुल गांधी भी इससे अछूते नहीं रहे। शनिवार को वरिष्ठ नेताओं से बैठक के कारण वह प्रशिक्षण सत्र में 20 मिनट विलंब से पहुंचे।

    प्रशिक्षण प्रमुख सचिन राव ने राहुल को दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी दी तो उन्होंने पूछा कि क्या करना है? राव ने कहा कि कम से कम 10 पुशअप। इसके बाद उन्होंने पुशअप लगाए।

    मध्य प्रदेश में भी हुई वोट चोरी, समय पर साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे- राहुल

    जिला कांग्रेस अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश दिया कि गुटबाजी और एकला चलो की प्रवृत्ति नहीं चलेगी। उन्होंने एकजुटता और समन्वय के साथ सहमति से निर्णय लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी हुई है। हमारे पास साक्ष्य हैं, जो समय पर प्रस्तुत किए जाएंगे।