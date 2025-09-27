आर वेंकटरमणी फिर बनाए गए अटॉर्नी जनरल, कानून मंत्रालय ने दी जानकारी

पीटीआई, नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को देश के अटार्नी जनरल के रूप में एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है। कानून मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी।

मंत्रालय ने बताया कि उनका नया कार्यकाल दो साल के लिए होगा। 75 वर्षीय वेंकटरमणी का वर्तमान तीन वर्षीय कार्यकाल इस महीने के अंत में समाप्त हो रहा है।

वेंकटरमणी ने 30 सितंबर 2022 को वरिष्ठ न्यायविद केके वेणुगोपाल का स्थान लिया था और अगले ही दिन औपचारिक रूप से पदभार संभाला था।