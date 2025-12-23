Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कतर म्यूजियम और नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के बीच पार्टनरशिप, शिक्षा को मिलेगी नई दिशा

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:36 PM (IST)

    कतर म्यूजियम और नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर ने भारत और कतर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इसका उद्देश्य बच्चों के लिए म्यूजियम-आध ...और पढ़ें

    Hero Image

    कतर म्यूजियम और NMACC के बीच पांच साल की साझेदारी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कतर म्यूजियम (QM) और नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) ने भारत और कतर में म्यूजियम-इन-रेसिडेंस एजुकेशन इनिशिएटिव डेवलप करने के लिए पांच साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है।

    इस सहयोग का उद्देश्य बच्चों के लिए प्लेफुल, म्यूजियम-बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूस करना और देश भर में क्रिएटिविटी को इंस्पायर करने के लिए एजुकेटर्स को नए टूल्स देना है।

    शिक्षा और संस्कृति का संगम

    इस साझेदारी के तहत, QM और NMACC मिलकर बचपन की लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं।

    छोटे बच्चों की जरूरतों पर ध्यान देने के साथ-साथ ये कोशिशें टीचरों और वॉलंटियर्स को नए टूल्स, मटीरियल और मजेदार तरीकों से भी तैयार करती हैं जो उन्हें क्लासरूम में कुछ नया करने में मदद करती हैं।

    कतर म्यूजियम की चेयरपर्सन का बयान

    कतर म्यूजियम की चेयरपर्सन, हर एक्सेलेंसी शेखा अल मायासा बिन्त हमद बिन खलीफा अल थानी ने कहा, 'कतर म्यूजियम और NMACC का मानना है कि क्रिएटिविटी और कल्चरल एक्सचेंज, कॉन्फिडेंट, हमदर्द युवा लर्नर्स की नई पीढ़ी बनाने के लिए जरूरी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ईशा अंबानी के नेतृत्व में इस कोलेबोरेशन के जरिए, कतर म्यूजियम NMACC के पहले से ही मजबूत इतिहास और लगातार बढ़ते रोस्टर के शानदार एजुकेशनल प्रोग्राम्स में अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस देगा, जिससे उन्हें पूरे भारत में क्लासरूम्स में अपनी पहुँच बढ़ाने में मदद मिलेगी।'

    नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का मिशन

    NMACC कई क्षेत्रों में प्रोग्रामिंग को लागू करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन (RF) के साथ पार्टनरशिप करेगा, जिसे QM स्पेशलिस्ट गाइड करेंगे। इसमें दादू, चिल्ड्रन्स म्यूजियम ऑफ कतर के एक्सपर्ट्स शामिल हैं जो मास्टरक्लास और हैंड्स-ऑन मेंटरिंग देंगे।

    दुनिया की सबसे अच्छी चीजें भारत लाने और भारत की सबसे अच्छी चीजें दुनिया के साथ शेयर करने के NMACC के मिशन को ध्यान में रखते हुए, हर प्रोग्राम को अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से बदला जाएगा।

    रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की डायरेक्टर का बयान

    रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा, 'हमें महामहिम शेखा अल मयासा बिन्त हमद बिन खलीफ़ा अल थानी और कतर म्यूजियम्स के साथ बच्चों और शिक्षा पर केंद्रित इस सार्थक सहयोग में साझेदारी करके खुशी हो रही है।

    NMACC में, हम भारत में वैश्विक विचारों को लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, साथ ही भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के साथ साझा कर रहे हैं और युवाओं के लिए विश्व स्तरीय शैक्षिक अनुभव बना रहे हैं।'

    दादू, चिल्ड्रन्स म्यूजियम ऑफ कतर का योगदान

    दादू, चिल्ड्रन्स म्यूजियम ऑफ कतर की कार्यवाहक निदेशक सुश्री महा अल हाजरी ने कहा, 'हमें दादू के म्यूजियम इन रेजिडेंस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इस सहयोग को शुरू करते हुए गर्व हो रहा है, जो लाइट एटेलियर को भारत में नए दर्शकों तक ला रहा है।

    तीन से सात साल के बच्चों के लिए विकसित लाइट एटेलियर, सीखने के ऐसे माहौल बनाता है जो दादू की खेल के माध्यम से सीखने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।'