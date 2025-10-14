Language
    दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रही Qatar Airways की फ्लाइट अचानक पहुंची अहमदाबाद, एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:01 PM (IST)

    दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रही कतर एयरवेज की फ्लाइट Qr816 को तकनीकी खराबी के कारण मंगलवार दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी। सुबह 9 बजे दोहा से उड़ान भरने के बाद, विमान दोपहर लगभग 2.40 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरा।

    विमान ने दोपहर करीब 2:40 बजे सुरक्षित लैंडिंग की (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दोहार से हॉन्गकॉन्ग जा रही कतर एयरवेज की फ्लाइट Qr816 को मंगलवार दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी। यह फ्लाइट सुबह करीब 9 बजे दोहा के हमाद एयरपोर्ट से उड़ी थी और दोपहर लगभग 2.40 बजे अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी।

    एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि बीच हवा में कुछ तकनीकी समस्या आने के कारण फ्लाइट को सावधानी के तौर पर अहमदाबाद मोड़ दिया गया। अधिकारी ने कहा, विमान सुरक्षित रूप से उतरा है। अब इसकी पूरी जांच के बाद ही उड़ान फिर शुरू करने का फैसला लिया जाएगा।

    घोषित की गई इमरजेंसी

    एयरपोर्ट प्रवक्ता के मुताबिक, दोपहर 2.12 बजे फ्लाइट के लिए फुल इमरजेंसी घोषित की गई थी, ताकि विमान सुरक्षित रूप से उतर सके। लैंडिंग के बाद इमरजेंसी हटा दी गई। प्रवक्ता ने बताया कि हवाई अड्डे के सामान्य संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा।