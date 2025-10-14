दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रही Qatar Airways की फ्लाइट अचानक पहुंची अहमदाबाद, एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दोहार से हॉन्गकॉन्ग जा रही कतर एयरवेज की फ्लाइट Qr816 को मंगलवार दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी। यह फ्लाइट सुबह करीब 9 बजे दोहा के हमाद एयरपोर्ट से उड़ी थी और दोपहर लगभग 2.40 बजे अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी।

एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि बीच हवा में कुछ तकनीकी समस्या आने के कारण फ्लाइट को सावधानी के तौर पर अहमदाबाद मोड़ दिया गया। अधिकारी ने कहा, विमान सुरक्षित रूप से उतरा है। अब इसकी पूरी जांच के बाद ही उड़ान फिर शुरू करने का फैसला लिया जाएगा।