Putin India Visit LIVE Updates: बस थोड़ी देर में भारत में लैंड करेंगे 'दोस्त' पुतिन, इन डील पर दुनिया की नजर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Putin Visit To India Live Updates: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार 4 दिसंबर 2025 को दो दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही यह यात्रा चार साल बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, व्यापार को बाहरी दबावों से बचाने और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों में साझेदारी पर खास ध्यान दिया जाएगा।

पुतिन आज 4:30 बजे पहुंचेंगे दिल्ली

रूसी राष्ट्रपति गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। इसके कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी उनके सम्मान में निजी डिनर का आयोजन करेंगे। इससे पहले जब पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे तब पुतिन ने उनके लिए डिनर का आयोजन किया था।

शुक्रवार 5 दिसंबर की सुबह पुतिन को औपचारिक स्वागत दिया जाएगा। इसके बाद 23वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा, जहां दोनों नेता प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। समिट के बाद पुतिन RT के नए इंडिया चैनल का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उनके सम्मान में राजकीय भोज आयोजित करेंगी।

साझेदारी के 25 साल पूरे

पुतिन की यह यात्रा भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रही है। यह साझेदारी अक्टूबर 2000 में शुरू हुई थी। दिसंबर 2010 में इसे बढ़ाते हुए ‘स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ का दर्जा दिया गया था।